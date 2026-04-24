Emakume bat hil da Donemiliagan, bere autoak harrapatuta

Ertzaintzaren lehenengo ikerketen arabera, 70 urteko emakumearen autoak berak harrapatu du, balaztarik gabe aparkatuta zegoela.
EITB

70 urteko emakume bat hil da Donemiliagan (Araba), ibilgailu batek harrapatuta, Segurtasun sailak esan duenez.

Trafiko istripua ostiral arratsaldean izan da, 17:00ak inguruan. Ertzaintzaren lehen ikerketen arabera, bere autoak harrapatu du, barruan gidaririk ez zegoela. Antza, ibilgailua aparkatuta zegoen, baina balaztarik gabe.

Emakumea lekuan bertan hil da. Bertaratutako medikuak bere heriotza egiaztatu du, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren arrazoiak argitzeko.

Zure interesekoa izan daiteke

"Ibilian, ibilian, buelta!", Kilometroak 2026ren bideoklipa aurkeztu dute Lazkaon

Urriaren 4an ospatuko da Gipuzkoako ikastolen aldeko festa Lazkaon, Ibilian-ibilian, buelta! lelopean. Jaiaren harira egindako abestiak eta bideoklipak ere izen berbera dute. Musika Xabier Zabalarena da eta letra Amaia Agirrerena. Ahotsa, berriz, Lazkaoko herritarrekin batera, Euskal Herriko musikari ezagunek jarri dute: Xabi Solanok (Esne Beltza), Alaitz eta Maiderrek, Ane Negueruelak (Nogen) eta Iñigo Etxezarretak (ETS).

