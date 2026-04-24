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Comienzan las fiestas de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: San Prudentzio jaiak hasiko dira Gasteizen
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EITB

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Con la lectura del pregón por parte del catedrático de literatura francesa en EHU Antonio Altarriba, han dado comenzado las fiestas en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz en Vitoria-Gasteiz. La tamborrada y la retreta se celebrarán el lunes por la noche, en la víspera de San Prudencio.

Vitoria-Gasteiz San Prudencio 2026 Fiestas Sociedad

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