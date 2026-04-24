Comienzan las fiestas de San Prudencio en Vitoria-Gasteiz

La fiesta a favor de las ikastolas de Gipuzkoa se celebrará el 4 de octubre en Lazkao bajo el lema Ibilian-ibilian, buelta!, título utilizado también para la canción y el videoclip oficial de la fiesta. La música es de Xabier Zabala y la letra de Amaia Agirre. Y cuenta con la participación de conocidos músicos de Euskal Herria: Xabi Solano (Esne Beltza), Alaitz eta Maider, Ane Negueruela (Nogen) e Iñigo Etxezarreta (ETS).