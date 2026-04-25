Detenidas dos personas en Murcia por estafar casi 100.000 euros a un Ayuntamiento de Gipuzkoa y a un empresario
Una investigación conjunta entre el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) de la Ertzaintza y el equipo Arroba Cartagena de la Guardia Civil ha posibilitado la detención de dos personas, de 22 y 26 años, en Alhama de Murcia acusadas de delitos de estafa y de acceso ilegal a sistemas informáticos. Los sospechosos consiguieron estafar casi 100.000 euros a un Ayuntamiento de Gipuzkoa y a un empresario de la localidad murciana de Fuente Álamo mediante el método "Man in the middle".
Según ha informado el Departamento de Seguridad, en el año 2024 el Grupo de Cibercriminalidad IKERNET del SICTG de la Ertzaintza se hizo cargo de la investigación de un presunto delito de estafa mediante manipulación informática sufrida por un Ayuntamiento de Gipuzkoa.
Dicha estafa se realizó mediante la modalidad "Man in the middle", que consiste en interceptar las comunicaciones entre empresas o instituciones y hacerse con facturas que están pendientes de pago para, llegado el momento, manipularlas modificando el número de cuenta consignado en las mismas y redirigir los fondos hacia cuentas bancarias bajo el control de los estafadores.
Mediante esta metodología, los autores lograron hacerse con 41.382 euros de las arcas municipales. Además, se tuvo conocimiento que el equipo Arroba Cartagena de la Guardia Civil de Murcia estaba investigando una estafa de la misma naturaleza (Operación Marles). En este caso, la víctima era un empresario de la localidad murciana de Fuente Álamo al que los estafadores consiguieron que hiciera una disposición de más de 55.000 euros a su favor mediante el mismo proceder.
Los dos detenidos, de 22 y 26, sido puestos a disposición de los Juzgados de Tolosa y de Cartagena encargados de la instrucción, mientras que la Ertzaintza continúa con la investigación por si se hubieran producido otros casos similares.
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