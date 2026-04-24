Estados Unidos e Irán retomarán este sábado las negociaciones en Pakistán
La Casa Blanca ha confirmado este viernes el envío de una delegación estadounidense a Islamabad (Pakistán), con vistas a mantener conversaciones directas para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Irán, en medio de una tregua indefinida anunciada esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Puedo confirmar que el enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner volarán mañana por la mañana a Pakistán para entablar conversaciones, conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes", ha declarado la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.
Leavitt ha explicado que Witkoff y Kushner viajan a la capital paquistaní porque "los iraníes solicitaron esta conversación en persona", por lo que el mandatario estadounidense ha decidido enviar a Steve y Jared para "escuchar lo que tienen que decir". "Esperamos que sea una conversación productiva y que permita avanzar hacia un acuerdo", ha asegurado.
Las autoridades iraníes no han confirmado la celebración de un encuentro, si bien el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, comenzará esta noche una gira por Pakistán, Omán y Rusia para comentar con sus respectivos homólogos la situación actual en la guerra que libra contra Estados Unidos e Israel.
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