HEZKUNTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lanbide Heziketako plazen erdiak emakumeentzat gordeko dira EAEn

Hala erabaki du Hezkuntza Sailak, emakumeen presentzia txikia iraultzeko.

Lanbide Heziketa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAEko Lanbide Heziketak plazen % 50 emakumeentzat gordeko ditu datorren ikasturtetik aurrera. Hala dio Hezkuntza Sailak hartu berri duen neurriak, lanbide heziketako zikloetan emakumeen presentzia txikia iraultzea helburu duenak. 

Izan ere, enplegurako sarbide handia duen arlo industrialean ikasleen % 10 baino ez dira emakumeak. Oro har, LHko ikasleen % 35 baino ez da emakumea, eta zifra hori % 10era arte jaisten da industriari lotutako ikasketetan.

Lanbide heziketan izena emateko epea maiatzaren 4tik 22ra egongo da zabalik.

Lanbide Heziketa Gizartea

