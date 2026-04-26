Exhibición de danza en la barandilla del paseo de La Concha

Con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika, un grupo de activistas ha desplegado grandes lienzos que representaban el ‘Guernica' de Picassoa ante el museo Guggenheim de Bilbao para mostrar su solidaridad "con todos los pueblos oprimidos del mundo y denunciar la ofensiva imperialista", al tiempo que han reivindicado la necesidad de que esta obra esté en Euskal Herria.