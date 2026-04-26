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Exhibición de danza en la barandilla del paseo de La Concha

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dantza eskoletako ikasleek erakustaldia egin dute Kontxako pasealekuan
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EITB

Última actualización

Alrededor de 1.500 alumnas de diferentes municipios de Gipuzkoa y Bizkaia han bailado bajo el sol dejando una preciosa postal. El de La Concha ha sido uno de los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Danza que se celebrará el próximo miércoles. 

Donostia-San Sebastián Danza Niños Sociedad

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