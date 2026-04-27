Alertan de una estafa bancaria a través de mensajes SMS y WhatsApp con especial incidencia en Gipuzkoa

La Ertzaintza ha detectado en las últimas semanas una campaña fraudulenta que utiliza mensajes SMS y videollamadas de WhatsApp para suplantar a entidades bancarias, con especial impacto en Gipuzkoa. Las autoridades advierten de un método cada vez más sofisticado que ya ha dejado decenas de denuncias en lo que va de 2026.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota, el fraude comienza cuando la víctima recibe un SMS aparentemente enviado desde un número asociado a tarjetas Alcampo ONEY o Alcampo DUA ONEY. En el mensaje se alerta de un supuesto movimiento sospechoso de una cantidad elevada de dinero y se facilita un número de teléfono al que llamar para bloquear la operación.

Sin embargo, añade el comunicado, al contactar con ese número no se obtiene respuesta inmediata. Poco después, la víctima recibe una videollamada a través de WhatsApp desde otro teléfono. En ella, un individuo se hace pasar por un representante bancario y solicita con urgencia información sensible: datos completos del DNI, el código PIN de la tarjeta y los números bancarios.

En algunos casos, tras facilitar todos los datos, el estafador pide a la víctima que se descargue una aplicación NFC en su teléfono móvil, que permite el intercambio seguro y rápido de información entre dos dispositivos, y coloque la tarjeta bancaria debajo del lector para realizar la operación.

Desde el Departamento de Seguridad recuerdan que los bancos reales no solicitan datos sensibles por teléfono o mensajería instantánea sin una verificación previa.