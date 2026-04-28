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Greenpeace exige retirar el proyecto acuícola en Lemoiz por su "impacto negativo" sobre la costa cantábrica

Según el colectivo ecologista, el caso del lenguado "es especialmente alarmante ya que, al ser una especie carnívora, no solo se producen impactos asociados a la calidad de las aguas", sino que "aumenta la presión sobre otras poblaciones de especies salvajes".

lemoiz zentral nuklearra
Vista de la antigua central nuclear de Lemoiz donde acogerán un proyecto acuicola para la cría de lenguados. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lemoizko akuikultura proiektua atzera botatzea eskatu du Greepeacek, itsasoari eragingo dion "kaltea" dela eta
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EITB

Última actualización

Greenpeace ha exigido la retirada del proyecto de parque acuícola anunciado en las instalaciones de la antigua central de Lemoiz porque "agravaría la presión sobre la costa cantábrica" y ha insistido en la necesidad de restaurar la cala de Basordas.

El grupo ecologista ha reiterado su advertencia sobre "los impactos negativos de la acuicultura para los ecosistemas marinos, especialmente cuando se trata de especies piscívoras". Según ha explicado, "los más relevantes son la contaminación del agua por aporte de materia orgánica y sustancias tóxicas (como alguicidas, bactericidas y antibióticos), la transmisión de enfermedades a especies silvestres, la eutrofización del medio marino -que reduce la disponibilidad de luz y oxígeno- y la sobreexplotación de los océanos".

Además, ha precisado que las instalaciones dedicadas a la cría de peces no garantizan su bienestar al "mantenerlos hacinados en jaulas o recintos donde constantemente tienen lugar lesiones e, incluso, muertes por canibalismo".

El caso del lenguado, ha apuntado, "es especialmente alarmante ya que, al ser una especie carnívora, no solo se producen impactos asociados a la calidad de las aguas, sino que la necesidad de disponer de otros peces o mariscos para la elaboración de piensos para alimentar a los lenguados encerrados en la piscifactoría aumenta la presión sobre otras poblaciones de especies salvajes y disminuye la disponibilidad de alimento para las poblaciones costeras donde se capturan estos peces, principalmente africanas, en las que el pescado es la fuente principal de proteína".

Según ha señalado, el Plan Territorial Sectorial (PTS) de ordenación y protección del litoral, aprobado inicialmente en noviembre de 2025, establece "espacios de protección especial y zonas destinadas a mejoras medioambientales" en los terrenos que rodean a la central de Lemoiz. A su juicio, "establecer una piscifactoría en este enclave pone en riesgo los objetivos" del PTS de conservar y restaurar el entorno. 

Por ello, ha considerado que el Gobierno Vasco debería "abandonar los planes de impulsar este proyecto que amenaza los valores naturales de la costa vasca y supone un freno para las políticas de restauración".


Tribunal Constitucional Bizkaia Gobierno Vasco Agricultura Sociedad

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