Lemoizko akuikultura proiektua atzera botatzea eskatu du Greepeacek, itsasoari eragingo dion "kaltea" dela eta

Talde ekologistaren arabera, mihi-arrainaren kasua "bereziki kezkagarria da", ez bakarrik itsas uren kalitatean izan dezakeen eraginagatik, baizik eta espezie arrainjalea izanda, beste arrain espezieentzat arriskutsua izan daitekeelako. 

lemoiz zentral nuklearra

Lemoizko zentral nuklear zaharraren egungo ikuspegia. Argazkia: EFE

EITB

Lemoizko zentral nuklear zaharrean mihi-arraina hazteko iragarri duten akuikultura-proiektua bertan behera uzteko exijitu du Greenpeacek, Kantauriko kostaldeari eragingo dion "kaltea" dela eta. Horrekin batera, Basordas kala "lehengoratzeko premia" nabarmendu du. 

Akuikulturak itsas-ekosistemetan duen "inpaktu negatiboaz" ohartarazi du talde ekologistak, batez ere, arrainjaleak diren espezieak direnean. Besteak beste, materia organikoak eta substantzia toxikoek (aguizidak, bakterizidak eta antibiotikoak) ura kutsatzen dutela salatu du, eta gaixotasunen transmisioa, itsas ingurunea eutrofizatzea (argia eta oxidoa murriztea) eta ozeanoen gehiegizko ustiapena ere aipatu ditu, akuikultura-proiektuak eragin ditzakeen kalteen artean. 

Horrez gain, azaldu du mota horretako haztegiek ez dutela bermatzen "arrainen ongizatea", egitura itxietan edo kaioletan "pilatuta" egoteak, "lesioak" eragiten dituelako.

Zentzu horretan, mihi-arrainaren kasua "bereziki kezkagarria" dela gaineratu du kolektiboak, ez bakarrik itsas uren kalitatean izan dezakeen eraginagatik, baizik eta espezie arrainjalea izanda, beste arrain espezieentzat arriskutsua izan daitekeelako. 

Halaber, iazko azaroan Eusko Jaurlaritzak onartutako Lurralde Plangintza Sektoriala ere aipatu du Greenpeacek,  Lemoizko zentralaren inguruan dauden "babes bereziko eremuak" zaintzeko beharra jasotzen baitu. Arrain haztegiak "helburu horiek arriskuan" jarriko dituela uste dute. 

Hori guztia dela eta, Gasteizko Administrazioak egitasmoa atzera bota eta kostaldea babestuko duen plana abian jarri beharko lukeela azaldu du talde ekologistak. 

Atzo aurkeztu zuten egitasmoa, Lemoizen bertan egindako agerraldi batean. Han, Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu zuenez, "arrain-haztegi bat baino askoz gehiago da", eta proiektuak nazioarteko erreferente izan nahi duela esan zuen.

Publizitatea
