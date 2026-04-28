Sindicatos de la educación concertada en Navarra denuncian el "injusto y precipitado" cierre de aulas
Los sindicatos representativos de los 3000 profesionales de la educación concertada en Navarra han denunciado la "injusta y precipitada" decisión del Gobierno foral de no renovar conciertos y cerrar 14 aulas de infantil en esta red por el descenso del alumnado, y han pedido aprovechar los recursos que se liberan para mejorar la calidad de la atención.
Lo han dicho en el Parlamento foral representantes de SEPNA-FSIE y UGT, Alicia Azpilicueta y Carmela Muñoz. Ambas se han mostrado muy críticas con la "quiebra del principio de equidad y la discriminación" que a su juicio supone cerrar aulas en la red concertada pero no en la pública. La red concertada da servicio al 40 % del alumnado en Navarra.
Así, Alicia Azpilicueta (SEPNA) ha lamentado la decisión tomada "sin medir las consecuencias" y que "no tiene en cuenta la demanda social, la pluralidad del sistema, la continuidad de los proyectos educativos y el impacto laboral" que conlleva el cierre de 14 aulas concertadas en Educación Infantil para el próximo curso.
"No aceptamos que con la excusa del descenso demográfico la primera pieza que se sacrifica" sean las aulas concertadas, una decisión que reduce la oferta, por lo que ha pedido "que se busquen soluciones constructivas, no destructivas".
Por UGT Carmela Muñoz ha incidido en la crítica a una "medida discriminatoria que quiebra le principio de equidad" y supone "un agravio comparativo", ya que se usa la bajada de natalidad "para fortalecer una red mientras se desmantela la otra obviando que ambas son necesarias y se complementan".
"No pedimos privilegios sino justicia, libertad de elección y reconocimiento de un modelo que funciona", ha zanjado.
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