Ikasgelak ixteko erabakia "bidegabea" eta "arinki" hartutakoa dela salatu dute Nafarroako itunpeko ikastetxeetako sindikatuek
Ikasgelak itxi ordez, ratioak murriztea eta liberatutako baliabideak irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko baliatzea eskatu dute SEPNA-FSIE eta UGT sindikatuetako ordezkariek.
Nafarroako itunpeko zentroetan Haur Hezkuntzako 14 gela ixteko Foru Gobernuak hartutako erabakia "bidegabea" eta "arinki" hartutakoa dela salatu dute sare horretan ordezkaritza duten sindikatu nagusiek. Datorren ikasturteari begira murrizketak egin ordez, irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko eskatu dute.
Horrela mintzatu dira Alicia Azpilicueta (SEPNA-FSIE) eta Carmela Muñoz (UGT), Nafarroako Parlamentuan gaur goizean egin duten agerraldian. Gelak itunpeko sarean soilik ixtea kritikatu dute, eta gaur-gaurkoz ikastetxe horiek Nafarroako ikasleen % 40ri zerbitzua ematen dietela azpimarratu dute.
SEPNA sindikatuko ordezkariaren arabera, ondorioak neurtu gabe hartutako erabakia izan da, eta ez dituzte kontuan hartu gizartearen eskaria, aniztasuna, hezkuntza-proiektuen jarraitutasuna eta enpleguan izango duen eragina.
Azpilicuetaren esanetan, jaiotza tasaren jaitsiera ezin da aitzakia izan murrizketak egiteko. Horregatik, konponbide eraikitzaileak bilatzea eskatu du.
UGTren izenean, Carmela Muñozek "ekitate printzipioa hausten duen neurri diskriminatzailea" kritikatu du, eta "bidegabea" dela gaineratu du. Horren iritziz, jaiotza-tasaren jaitsiera baliatu nahi da sare publikoa indartu eta itunpekoa desegiteko, "biak beharrezkoak eta osagarriak direla alde batera utzita".
"Ez gara pribilegioak eskatzen ari, justizia, aukeratzeko askatasuna eta funtzionatzen duen eredu baten aitortza baizik", azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
