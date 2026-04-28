Atxiloketak Nafarroan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zortzi lagun atxilotu ditu Espainiako Poliziak otsailean Sadarren izandako istiluen harira

Indar Gorriko kideak dira guztiak eta desordena publikoak eta agintaritzaren aurkako atentatua leporatzen dizkiete. Operazioak zabalik jarraitzen du.

Atxilotua. Argazkia: Espainiako Polizia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Poliziak zortzi lagun atxilotu ditu Nafarroan joan den otsailaren 21ean Sadarren Osasunak ete Real Madrilek jokatutako partidaren amaieran izan ziren istiluen harira. Desordena publikoak eta agintaritzaren aurkako atentatua leporatzen dizkiete. Indar Gorrikoak dira atxilotutako guztiak.

Egun hartan, partidaren amaieran, Sadarko segurtasun langileak hego-harmailara joan ziren —Indar Gorri taldekoak egon ohi dira hor—, ustez, zelaira botila bat bota zuen zale bat identifikatzera. Istiluak sortu ziren eta Espainiako Polizia zale batzuen aurka oldartu zen, harmailetan eta estadioko korridoreetan.

Bi pertsona atxilotu zituzten, eta beste bi, zauritu. Zaurituetako bat ospitalera eraman behar izan zuten. Bi agente arin zauritu ziren, Poliziaren arabera.

Istiluekin erlazionatuta, lau lagun atxilotu zituzten martxoan, eta beste zortzi gaur. Operazioak zabalik jarraitzen du.  

Espainiako Poliziak adierazi duenez, behin estadioa hustutzea lortu zenean, kanpoan hasi ziren istiluak. Ohar batean adierazi duenez, Sadar kanpoaldean zeuden 30 bat laguneko talde bat "objektu sendoak eta zaborrontziak jaurtitzen hasi ziren Poliziaren Esku-hartze Unitateko hiru kideri, eta polizia gehiagok lagundu behar izan zieten, kanpora irteteko atea blokeatuta utzi zuten eraso bortitzen aurrean".

Nafarroako Poliziaren Buruzagitza Nagusiko Probintziako Informazio Brigada ari da polizia-operazioa egiten eta zabalik jarraitzen du.

Nafarroa Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X