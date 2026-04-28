Zortzi lagun atxilotu ditu Espainiako Poliziak otsailean Sadarren izandako istiluen harira
Indar Gorriko kideak dira guztiak eta desordena publikoak eta agintaritzaren aurkako atentatua leporatzen dizkiete. Operazioak zabalik jarraitzen du.
Espainiako Poliziak zortzi lagun atxilotu ditu Nafarroan joan den otsailaren 21ean Sadarren Osasunak ete Real Madrilek jokatutako partidaren amaieran izan ziren istiluen harira. Desordena publikoak eta agintaritzaren aurkako atentatua leporatzen dizkiete. Indar Gorrikoak dira atxilotutako guztiak.
Egun hartan, partidaren amaieran, Sadarko segurtasun langileak hego-harmailara joan ziren —Indar Gorri taldekoak egon ohi dira hor—, ustez, zelaira botila bat bota zuen zale bat identifikatzera. Istiluak sortu ziren eta Espainiako Polizia zale batzuen aurka oldartu zen, harmailetan eta estadioko korridoreetan.
Bi pertsona atxilotu zituzten, eta beste bi, zauritu. Zaurituetako bat ospitalera eraman behar izan zuten. Bi agente arin zauritu ziren, Poliziaren arabera.
Istiluekin erlazionatuta, lau lagun atxilotu zituzten martxoan, eta beste zortzi gaur. Operazioak zabalik jarraitzen du.
Espainiako Poliziak adierazi duenez, behin estadioa hustutzea lortu zenean, kanpoan hasi ziren istiluak. Ohar batean adierazi duenez, Sadar kanpoaldean zeuden 30 bat laguneko talde bat "objektu sendoak eta zaborrontziak jaurtitzen hasi ziren Poliziaren Esku-hartze Unitateko hiru kideri, eta polizia gehiagok lagundu behar izan zieten, kanpora irteteko atea blokeatuta utzi zuten eraso bortitzen aurrean".
Nafarroako Poliziaren Buruzagitza Nagusiko Probintziako Informazio Brigada ari da polizia-operazioa egiten eta zabalik jarraitzen du.
Zure interesekoa izan daiteke
Ikasgelak ixteko erabakia "bidegabea" eta "arinki" hartutakoa dela salatu dute Nafarroako itunpeko ikastetxeetako sindikatuek
Ikasgelak itxi ordez, ratioak murriztea eta liberatutako baliabideak irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko baliatzea eskatu dute SEPNA-FSIE eta UGT sindikatuetako ordezkariek.
Ur epelak Antartikara hurbiltzen ari dira, eta horrek izotza behetik urtzeko arriskua sortzen du
Ikertzaileek ozeanoko aldaketen lau hamarkada berreraiki dituzte, eta, lehen aldiz, behaketa zuzenen bidez baieztatu ahal izan dute berotze globala modu kezkagarrian ari dela aldarazten Ozeano Australeko korronteak. Aldaketa horiek planeta osoan karbonoa eta beroa erregulatzeko ozeanoek duten gaitasunean eragiten dute.
Ikusmina Biarritzen, Chanelen desfilea dela eta: Nicole Kidman, Margot Robbie eta... Jacob Elordi?
Modako enpresak Ipar Euskal Herriarekin duen lotura indartu du saltokia inauguratuta, eta sasoi arteko bildumaren aurkezpenarekin. Gaur izango da, eta hainbat aurpegi ezagun espero dira, tartean Pedro Pascal, Naomi Campbell eta Jacob Elordi.
Arabarrak San Prudentzio jaietan murgildu dira
Armentiako landak gastronomia, erromeriak, dantzak eta haurrentzako ekitaldiak batzen dituen jaiaren erdigunea dira. Erakunde mailan, Mikel Sanchez traumatologo eta zirujauak Arabako domina jasoko du Foru Aldundiaren eskutik.
Gizon baten gorpua agertu da Irunen, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du
Hilotza Belaskoenea auzoan agertu da, txabola batzuen ondoan. Lehen hipotesien arabera, suzko arma batek eragindako lesioen ondorioz hil da.
Danborradak eta Erretretak festa giroa jarri dute Gasteizen, euria egin arren
Tronpeta jotzaileen artean, bi emakume atabalarik historia egin dute gaur arratsaldean. Garbiñe eta Nerea izan dira, 101 urtean, Erretretan parte hartu duten lehen emakumezko atabalariak. Euriak atsedenik eman ez badu ere, gasteiztarrak gogotsu prestatu dira Armentiako zelaietan ospatuko duten San Prudentzio egunerako eta erromeriarako.
Ohartarazi dute bankuetako bezeroei SMS eta WhatsApp bidez iruzur egiteko kanpaina bat dagoela, batez ere, Gipuzkoan
Segurtasun Sailak herritarrei gogorarazi die bankuek ez dituztela datu pribatuak eskatzen telefonoz eta mezu bidez, aldez aurretik bezeroaren identitatea egiaztatu gabe.
Segregazioaren aurkako mahaiak 9 proiektu xedatuko ditu ikasle zaurgarrientzat datorren ikasturtera begira
Datorren ikasturteari begira, Eskola Bikaina Denontzat elkarteak hainbat ekimen aztertu ditu ("eskola-motxila", berbarako), ikastetxe itunduetan kalteberatasun-egoeran dauden ikasleei oinarrizko zerbitzuak (jantokia, garraioa eta materiala) eskaintzen zaizkiela bermatzeko.
Erretreta eta danbor hotsak, San Prudentzio bezperako protagonistak, Gasteizen
20:00etan hasiko da erretreta udaletxeko balkoian eta, ondoren, Probintzia plazara joango da. Ondoren, 23:30etik aurrera, elkarte gastronomikoek hiriko kaleak zeharkatuko dituzte.