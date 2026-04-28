Ur epelak Antartikara hurbiltzen ari dira, eta horrek izotza behetik urtzeko arriskua sortzen du
Ikertzaileek ozeanoko aldaketen lau hamarkada berreraiki dituzte, eta, lehen aldiz, behaketa zuzenen bidez baieztatu ahal izan dute berotze globala modu kezkagarrian ari dela aldarazten Ozeano Australeko korronteak. Aldaketa horiek planeta osoan karbonoa eta beroa erregulatzeko ozeanoek duten gaitasunean eragiten dute.
Ozeano sakoneko ur beroak Antartikara modu arriskutsuan hurbiltzen ari dira, eta izotz-plataformak behetik urtzeko mehatxua dakarte. Kritikoa izan liteke hori, izotz plaka horiek ezegonkortzeak mundu osoko itsas maila nabarmen handitzea eragin lezakeelako.
Communications Earth and Environment aldizkarian gaur argitaratu dituzte Cambridgeko Unibertsitatea buru duen nazioarteko ikertzaile talde batek egindako lanaren emaitzak. Ikertzaile horiek hainbat hamarkadatan itsasontziek eta gailu flotatzaile robotikoek hartutako neurketa ozeanikoak bildu dituzte, eta frogatu izan dute "ur sakon zirkunpolarra" izeneko masa bero bat hedatzen ari dela, eta Antartikako plataforma kontinentalera gerturatzen.
"Kezkagarria da, ur bero hori Antartikako izotz plataformen azpitik iragaz daitekeelako, horiek behetik urtu dezake eta, ondorioz, ezegonkortu", adierazi du Joshua Lanham Cambridgeko Earth Sciences ikerketaren egile nagusiak. Zehaztu duenez, klima ereduek aurreikusi zuten berotze globalaren ondorio hori, baina ezin izan dute, orain arte, datuekin egiaztatu.
Izotz plataformek zeregin garrantzitsua dute, Antartika barruko izotz geruzak eta glaziarrak eusten baitituzte; horiek itsasoaren maila 58 metro inguru igotzeko adina ur geza gordetzen dute orotara, Unibertsitateak lanaren laburpenean nabarmendu duenez.
Ur hotzeko masa batek babesten ditu izotz-geruza horiek, eta horrek eragozten du urtzea, baina orain badirudi zirkulazio ozeanikoa aldatu egin dela; "norbaitek ur beroaren txorrota ireki izan balu bezala da, eta ura berotzen ariko balitz bezala", adierazi du Ozeanografiako Scripps Erakundeko (Kaliforniako Unibertsitatea) Sarah Purkey irakasle eta ikertzaileak.
Poloak inguratzen dituzten uretan ur oso hotz eta trinkoa sortzen da, ozeanoaren sakonera hondoratzen dena, eta hondoratu ahala, beroa, karbonoa eta nutrienteak xurgatzen ditu, eta korronte sare globala abian jartzen du.
