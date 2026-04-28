Gizon baten gorpua agertu da Irunen, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du
Hilotza Belaskoenea auzoan agertu da, txabola batzuen ondoan. Lehen hipotesien arabera, suzko arma batek eragindako lesioen ondorioz hil da.
Gizon baten gorpua agertu da gaur goizaldean Irunen, txabolategi baten ondoan, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du hildakoa identifikatu eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, lehen hipotesien arabera, suzko arma batek eragindako lesioen ondorioz hil da.
03:30 aldera, Ertzaintzari jakinarazi zitzaion gizon baten hilotza agertu zela Irungo Belaskoenea auzoko txabola batzuen ondoan.
Larrialdi zerbitzuek gizonezkoa hilik zegoela baieztatu besterik ezin izan dute egin.
Gorpua Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutura eraman dute, autopsia egin diezaioten.
