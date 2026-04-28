Estatus berrirako negoziazioan aurrera doazela konfirmatu du Aitor Estebanek
EBBren presidenteak elkarrizketa egin du Euskadi Irratian eta, hainbat gairen artean, Estatus berriaren inguruan galdetu dio Iñaki Guridik. Aitor Estebanek konfirmatu du "aurre egin" dutela eta badagoela "oinarria".
Zure interesekoa izan daiteke
EITBren irrati taldeak 394.000 entzuleko datuarekin abiatu du urtea, EGMren arabera
% 13ko hazkundea eta ia 50.000 entzule gehiago dira astelehenetik ostiralera, 2025arekin alderatuta. Eskerrik asko!
Errenteriako Udalak "auzibidea agortuko" du, lan-eskaintzak "aurreikusitako baldintzekin aurrera egin dezan"
Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak iragarri du "bitarteko guztiak" jarriko dituztela eta "auzibidea agortuko" dutela, 25 administrari lanpostu hautatzeko deialdiaren aurkako helegiteak "aurkako ebazpena" izan dezan. Salatu du “bizikidetzan eta adostasunean oinarritutako orain arteko bidea zapuzteko nahi antolatua” dagoela C1 euskara mailagatik jarritako helegitearen atzean.
Etxebizitza babestua eskuratzeko premia duten 100.000 eskatzaile daude izena emanda Etxebiden; gehienak, alokairu bila
Etxebizitza eskuragarria lortzeko premia hiriburuetan eta herri handietan da bereziki nabarmena. Gainera, Etxebiden izena ematen duten hamar pertsonatik ia zortzi alokairu bila daude.
Urtaranek susmoa du Espainiako Gobernuak Gasteizko maliarrak erabiltzen dituela Arana zentroa justifikatzeko
Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Arabako Gizarte Politiketako diputatuak asilo eskatzaileentzako neurriak aztertu eta pertsona errefuxiatuentzat eraiki nahi duten azpiegitura justifikatzeko ez ote diren galdetu du.
Basurde batek 16 urteko mutil bati eraso dio Zumarragan
Egunsentian jaso zuen erasoa Mikelek, bere baserriaren inguruetan, abereei jaten ematera joan zenean. Basurdeak hozka egin zion eta kolpeak eman zizkion. Ez zion zauri larririk egin, baina susto itzela hartu zuen. Gero eta ohikoagoa da basurdeak baserri inguruetan ikustea, eta konponbide zaila du horrek.
Joxe Azurmendi zenbait autore feministarekin elkarrizketan, Sormen Bekaren komiki irabazlean
“Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak” Ainhoa Olasoren, Usue Egiaren eta Mikel Urdangarinen lanak irabazi du Durangoko Azokaren Sormen Beka. 15.000 euroko saria jasoko du, eta emaitza 2026ko Azokan aurkeztuko dute.
Manuel Torres enpresaria zenari eman diote 2025eko Nafarroako Urrezko Domina
Hil ondoren eman diote aitortza, eta haren alargun Amparo Lusarretak jaso du saria, Maria Chivite Nafarroako presidentearen eskutik. Manuel Torresen semeak, Eduardo Torres Lusarretak, bere aldetik, familiaren izenean eskerrak eman dizkie Nafarroako Gobernuari eta hautagaitza proposatu zuen Nafarroako Aspace elkarteari.
Kermanen familiak samina eta haserrea agertu du Mitika diskotekako atezaina fidantzapean aske utzi ostean
Arantza Beitia Kermanen amak Radio Vitorian egindako adierazpenetan, erabakia deitoratu du, "zigorgabetasun mezua" bidaltzen ari direla uste duelako.
EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko herri-lanetako zeladoreen plazetan C1 hizkuntza-eskakizuna eskatzea
CC. OO. sindikatuak azpimarratu duenez, "hizkuntza- eta lan-eskubideak bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".