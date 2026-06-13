Abiatu dira Kontseiluak deitutako manifestazioaren hiru zutabeak, "Euskaraz bizitzeko behar den dena" aldarri
Errebindikazioa, kultura eta ospakizuna ari dira uztartzen Iruñean, goizetik bertako kaleak hartu dituen ekinaldi erraldoian. Euskararen babes soziala ikusaraztea eta hizkuntza eskubideen arloan aurrerapauso berriak eskatzea du helburu manifestazioak.
Kontseiluak euskaltzalez bete ditu gaur, larunbata, Iruñeko kaleak, euskararen defentsan egin duen mobilizazio handiarekin. Ekimenak milaka lagun bildu ditu kultur ekintzak, aldarrikapen ekitaldiak eta Nafarroako hiriburuan zehar egin den jai-ibilaldia uztartuz.
Hiru zutabeak 17:00etan abiatu dira Runako Parketik, Antoniuttik eta Askatasun Enparantzatik. Horietako bakoitzaren aurretik, pregoia irakurri dute eta txupinazoa bota dute hiru kolektiboren eskutik, egindako lana aintzat hartuta: Azterketa Euskaraz mugimendua, euskarazko edukien sortzaileak eta Batuz Aldatu taldea.
Hiru zutabeek bat egingo dute Gaztelu Plazan, bertan egingo baita eguneko ekitaldi nagusia. Mobilizazioaren helburua "aldarrikapena eta harrotasuna"batzea da, txarangak eta hainbat kultur adierazpen izango dituen jai giroan.
Goizeko une nabarmenetako bat Karmen kalean izan da, 13:30ean. Bertan, Gazte Euskaltzaleon Martxari harrera beroa egin diote; izan ere, horren parte-hartzaileek bi eguneko ibilbidea egin dute, oinez, Urepel eta Iruñea artean.
Gazteluko Plazako ekitaldi nagusiaren ondoren, Alde Zaharreko kaleak zeharkatuko dituen kalejira handi batekin amaituko da eguna, euskararen babes soziala ikusaraztea eta hizkuntza-eskubideen arloan aurrerapauso berriak eskatzea helburu duen mobilizazioari amaiera emanez.
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