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35 graduak gainditu dira Euskal Herriko hainbat udalerritan, Bizkaian batez ere

Abisu horia ezarrita dago gaur eta bihar 13:00etatik 20:00etara, muturreko tenperatura altuengatik, EAEn. Nafarroan ere abisu horia ezarri dute ordutegi horretan, baina  Erriberan bakarrik.

Busturiako Abiña hondartza. Erabiltzaile batek eitb.eus-i bidalitako argazkia.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat herritan 35 graduko tenperatura gainditu da 16:00ak arte, Bizkaian batez ere. Tenperatura altuena Sodupe-Cadaguako estazioan erregistratu da, Gueñesen: 37,4 gradu, hain zuzen ere.

Euskadin, abisu horia aktibatuta dago 13:00etatik 20:00etara, muturreko tenperatura altuengatik. Bihar ere ordu berean aktibatuko da.

Nafarroan ere abisu horia ezarri dute, baina Nafarroako Erriberan bakarrik. 36 gradutik gorako tenperaturak espero dira zonalde horretan.

Euskalmeten estazio meteorologikoetan bildutako informazioaren arabera, EAEko udalerri gehienetan tenperaturak 30 gradutik gora igo dira larunbat honetan, baina hainbat tokitan 35etik gora igo dira termometroak; hauetan esate baterako: Gueñesen (37,4), Sopuertan (36,4), Balmasedan (36), Igorren (35,6), Sestaon (35,6) eta Orozkon (35,2).

Gipuzkoan ere 35 gradutik gora erregistratu dira Bergaran (36,2), Alegian (35,7) eta Arrasaten (35,5), nahiz eta beroak lurralde osoa astindu duen. 

Araban, termometroak 35 gradutik gora igo diren bi udalerri bakarrak Laudio (37,2) eta Saratxo (35,4) izan dira, baina lurralde guztian gainditu dira 30 graduak. 

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