OLA DE CALOR
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33 personas atendidas por el calor en la CAV

Euskadi y la Ribera de Navarra han permanecido en aviso amarillo por calor entre las 13:00 y las 20:00 horas. El domingo se repetirá el aviso amarillo en esa franja horaria. Güeñes y Llodio han marcado las máximas del día con 38,5 y 38 grados respectivamente.

Playa de Abiña en Busturia. Fotografía enviada por un usuario a eitb.eus
Euskaraz irakurri: 33 pertsona artatu behar izan dituzte EAEn beroagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Los servicios de emergencias han atendido este sábado a 33 personas en Euskadi a consecuencia de las altas temperaturas registradas, que han superado los 35 grados en varias localidades vascas, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 2 y 96 años. Cinco de ellos se han tratado 'in situ' y han sido dados de alta y 28 han requerido traslado en ambulancia a un centro sanitario, sin que ninguno haya revestido gravedad.

Varias localidades vascas han superado, hasta las 16:00 horas, los 35 grados de temperatura, principalmente en Bizkaia, donde la máxima se ha registrado en la estación de Sodupe-Cadagua, en Gueñes, al registrarse 37,4 grados.

En Euskadi ha estado activo entre las 13:00 y las 20:00 horas el aviso amarillo por temperaturas altas extremas, una situación que se repetirá este domingo.

Según la información recogida en las estaciones meteorológicas de Euskalmet, en la gran mayoría de los municipios vascos las temperaturas se han elevado por encima de los 30 grados aunque el territorio con más localidades en las que se han superado los 35 ha sido Bizkaia, concretamente en Güeñes (38,5 en la estación de Sodupe-Cadagua), Sopuerta (38), Balmaseda (36), Igorre (35,6), Sestao (35,6) y Orozko (35,2).

También en Gipuzkoa se han registrado más de 35 grados en Bergara (36,2), Alegia (35,7) y Arrasate (35,5), aunque el calor ha apretado también en el resto del territorio.

En Álava los dos únicos municipios en los que los termómetros se han elevado por encima de los 35 grados han sido los de Llodio (38 grados en la estación de Gardea) y Saratxo (35,4), y en prácticamente todas las localidades se han superado los 30. 

También en Navarra se ha activado el aviso amarillo, pero en este caso solo en la Ribera navarra.

Según los datos recogidos por la red de estaciones meteorológicas de AEMET hasta las 18:10 horas, Cáseda ha registrado la temperatura más elevada del día con 35,8 grados, seguida de Larraga, con 35,2 ºC.

La estación del aeropuerto de Pamplona ha marcado 34,9 grados, Los Arcos 34,6 y las Bardenas Reales han alcanzado los 34,5 grados.

Olas de calor Eguraldia Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

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