Estudio General de Medios

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EITBko irrati taldeak 394.000 entzuleko datuarekin abiatu du urtea, EGMren arabera

% 13ko hazkundea eta ia 50.000 entzule gehiago dira astelehenetik ostiralera, 2025arekin alderatuta. Eskerrik asko!

author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBko irratiek (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea eta EITB Musika) 394.000 entzulerekin abiatu dute urtea, astelehenetik ostiralera, Euskadin eta eragin eremuan, EGMren datuen arabera. Asteazken honetan, apirilak 15, eman ditu jakitera datuok Estudio General de Mediosek.

Lehen neurtaldi honetan, Euskadi Irratiak nabarmen egin du gora audientzian, 142.000 entzulerekin, 2025ean baino 47.000 gehiago.

Radio Euskadik sendo jarraitzen du urte hasiera honetan: 134.000 entzule astelehenetik ostiralera, eta ia % 8ko hazkundea prime-timean.

Gazteak ere nabarmen egin du gora: 90.000 entzule ditu, 32.000 irabazita.

Radio Vitoriak, bestalde, 17.000 astelehenetik ostiralera, eta gora egiten du asteburuan, 25.000 entzulera iritsita.

Azkenik, 11.000 entzulek egiten dute bat astelehenetik ostiralera EITB Musika irrati musikalarekin.

EITB taldeko hedabideek erreferente izaten jarraitzen dute: ia 400.000 entzule egunero eta milioi erdi ikus-entzule baino gehiago astelehenetik igandera Euskal Telebistan.

Aktualitatea

aizpea otaegi errenteria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errenteriako Udalak "auzibidea agortuko" du, lan-eskaintzak "aurreikusitako baldintzekin aurrera egin dezan"

Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak iragarri du "bitarteko guztiak" jarriko dituztela eta "auzibidea agortuko" dutela, 25  administrari lanpostu hautatzeko deialdiaren aurkako helegiteak "aurkako ebazpena" izan dezan. Salatu du "bizikidetzan eta adostasunean oinarritutako orain arteko bidea zapuzteko nahi antolatua" dagoela C1 euskara mailagatik jarritako helegitearen atzean.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X