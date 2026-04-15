Las radios del Grupo EITB comienzan el año con 394 000 oyentes, según el EGM

Las radios de EITB (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika) comienzan el año con 394 000 oyentes, de lunes a viernes, en Euskadi y su área de influencia, según los datos del Estudio General de Medios EGM dados a conocer este miércoles, 15 de abril.

En esta primera oleada, Euskadi Irratia ha subido en audiencia de forma destacada con 142 000 oyentes, 47 000 más que en 2025.

Radio Euskadi también continúa firme en este arranque de año, con 134.000 oyentes de lunes a viernes, y creciendo casi un 8 % en el prime-time.

También ha incrementado considerablemente su audiencia Gaztea que, con 32 000 oyentes más, alcanza los 90 000.

Radio Vitoria, por su parte, se sitúan en los 17 000 oyentes de lunes a viernes, y destaca durante el fin se semana, alcanzando los 25 000.

Por último, son 11 000 los oyentes que conectan a diario con la radio musical EITB Musika.

Los medios del grupo EITB continúan siendo referentes, con casi 400 000 oyentes diarios y más de medio millón de telespectadores de lunes a domingo en Euskal Telebista.