Gizaberetxoak. Joxe Azurmendiren joanak eta etorriak, el “crítico y humorístico” cómic creado por Ainhoa Olaso, Usue Egia y Mikel Urdangarin, es el proyecto ganador de la octava convocatoria de la Beca de Creación de Durangoko Azoka, según han anunciado este lunes, en el espacio Ahotsenea Literatura, la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, y Gotzon Gomez, presidente de la asociación Gerediaga.

El jurado ha elegido por unanimidad este “collage” que propone diálogos ficticios entre el gigante pensador Joxe Azurmendi y algunas pensadoras feministas como Angela Davis, Simone Weil, Vandana Shiva y Jule Goikoetxea.

La obra propone encarnar en la ficción las conversaciones que Mikel Urdangarin propuso en el marco de las ideas en su obra Gizaberetxoak gara, por lo que la ficción pondrá cara a cara a Azurmendi con las pensadoras feministas referidas.

En ese camino, el cómic propondrá debates de actualidad desde un “trazo mínimo no academicista”: “Estamos muy contentas, y queremos disfrutar del proceso de creación”, ha explicado Olaso a la hora de recibir el premio.

"El mundo intelectual, desde el humor"

El jurado, formado por Unai Iturriaga, Esti Albizu, Ainara Azpiazu Axpi, Adur Larrea y Garazi Arrula, ha destacado que el cómic "abarca el mundo de la intelectualidad desde el humor, con un tono desenfadado, algo que no suele ser habitual".

En el cómic, Joxe, estudiante del santuario de Arantzazu, se lanza a la búsqueda del sentido de la vida cuando lo sacude una crisis de fe inmediatamente después de la muerte de su padre. Al mismo tiempo en EE. UU. Angela Davis activa su lucha antirracista y comienza su carrera política. La obra unirá el camino de ambos personajes.

El resultado del trabajo de la guionista Ainhoa Olaso, la ilustradora Usue Egia y el filósofo Mikel Urdangarin podrá verse en la Durangoko Azoka de 2026.