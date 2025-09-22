La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda
Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350 951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.
En un auto fechado este lunes, el juzgado de instrucción 19 de Madrid ha acordado la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
Además de González Amador, la jueza ha decidido sentar en el banquillo a otros cuatro empresarios, todos ellos por los mismos delitos de los que se acusa a la pareja de Díaz Ayuso.
En este caso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden condenar a González Amador como autor y a cuatro empresarios como cooperadores necesarios por delitos contra la Hacienda pública en concurso con falsedad en documento mercantil por defraudar presuntamente el impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por Más Madrid y el PSOE, piden también condenar a González Amador y al resto de empresarios por un delito continuado contable y por pertenencia a grupo criminal, sumando así dos ilícitos a los que atribuyen la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
