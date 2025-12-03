NAVARRA
El Gobierno de Navarra entrega la Medalla de Oro de Navarra, a título póstumo, al empresario Manuel Torres

La viuda de Manuel Torres recoge la Medalla de Oro de Navarra 2025, entregada al empresario a título póstumo EUROPA PRESS 03/12/2025
La viuda de Manuel Torres, Amparo Lusarreta, recogiendo el premio junto a la presidenta de Navarra María Chivite. EITB
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuak Manuel Torres enpresaburua zenari eman dio 2025eko Nafarroako Urrezko Domina
Su viuda, Amparo Lusarreta, presidenta de MTorres, ha recogido el premio de manos de la presidenta de Navarra, María Chivite. El hijo de Manuel Torres, Eduardo Torres Lusarreta, ha dado las gracias en nombre de la familia y ha agradecido a Aspace Navarra por presentar la candidatura que ha resultado ganadora. 

 

