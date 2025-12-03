El Gobierno de Navarra entrega la Medalla de Oro de Navarra, a título póstumo, al empresario Manuel Torres
Su viuda, Amparo Lusarreta, presidenta de MTorres, ha recogido el premio de manos de la presidenta de Navarra, María Chivite. El hijo de Manuel Torres, Eduardo Torres Lusarreta, ha dado las gracias en nombre de la familia y ha agradecido a Aspace Navarra por presentar la candidatura que ha resultado ganadora.
La familia de Kerman muestra su dolor e indignación tras la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika
En declaraciones a Radio Vitoria, Arantza Beitia, madre de Kerman, lamenta la decisión porque cree que se está enviando “un mensaje de impunidad”.
TSJPV anula la exigencia del perfil C1 en plazas de celador de obras públicas en la Diputación de Bizkaia
El sindicato CC. OO. subraya que “los derechos lingüísticos y laborales son compatibles respetando proporcionalidades sociolingüísticas”.
La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por fraude a Hacienda
El juzgado tiene formulada la acusación contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
El espectáculo audiovisual por los 90 años de Radio Vitoria, en directo
A partir de las 21:30 horas se podrá disfrutar del espectáculo titulado Batzen gaituen ahotsa / La voz que nos une, que hará un repaso visual y atractivo a los hechos más relevantes del territorio de los últimos 90 años, a través del sonido de la emisora, con una puesta en escena que incluye actuaciones de danza y música.
Será noticia: Reunión Illa-Puigdemont, estudio de la OMS sobre salud mental y presentación de la nueva temporada de ETB
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
La Consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco comparece ante los medios para informar sobre los asuntos tratados en la reunión.
Hospitalizado un menor tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Bilbao
Varios menores más tuvieron que ser atendidos el domingo en las mismas piscinas por golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad. El suceso se produjo sobre las 16:00 horas, y las piscinas se reabrieron a las 19:30 horas.
Muere el menor hospitalizado tras sufrir un golpe de calor en las piscinas de El Fango en Bilbao
El niño de 11 años perdió el conocimiento el domingo y le tuvieron practicar una RCP. Varios menores más tuvieron que ser atendidos en las mismas piscinas por golpes de calor, mareos y ataques de ansiedad.
Martínez explica que la nueva organización del departamento de Salud y Osakidetza busca "un cambio de cultura", "nuevos enfoques" y "la modernización del sistema"
En palabras del consejero de Salud, los líderes del nuevo sistema de salud público se han de comprometer a “asumir e implementar más innovación, modificar las dinámicas organizativas y de relación entre personas… un cambio de cultura en el conjunto del sistema”.