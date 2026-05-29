El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3 %, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4 %. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), avanzó una décima en mayo, hasta el 2,9 %.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 12 de junio.

A partir del próximo lunes 1 de junio expiran las rebajas del Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas fiscales sobre los carburantes permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.