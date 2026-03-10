Etxebide supera los 100 000 demandantes de vivienda protegida, la gran mayoría de alquiler

Etxebide, el servicio vasco de vivienda, contabiliza a 1 de enero de 2026 un total de 104 280 personas, un 4 % más que un año antes. De ellas, 81 935 figuran inscritas en el régimen de alquiler y 22 345 en el de compra, lo que vuelve a confirmar el claro predominio de la demanda de acceso a vivienda en arrendamiento.

Los datos, difundidos por el Observatorio Vasco de la Vivienda, dibujan una fotografía en la que la necesidad de acceso a una vivienda asequible se concentra principalmente en el alquiler, tiene un marcado carácter urbano y se localiza con especial intensidad en las capitales y en los municipios de mayor tamaño. Casi 8 de cada 19 inscripciones en Etxebide corresponden ya al alquiler.

El viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, ha subrayado que los datos de Etxebide vuelven a confirmar que el principal desafío de la vivienda en la CAV está hoy en el alquiler asequible.

Por territorios, Bizkaia concentra 56 713 demandantes de vivienda, el 54,4 % del total de la CAV; le siguen Gipuzkoa, con 28 566, el 27,4 %; y Álava, con 19 001, el 18,2 %.

En los tres territorios el alquiler es claramente mayoritario, aunque con intensidades distintas: representa el 88,5 % de la demanda en Álava, el 77,6 % en Bizkaia y el 73,8 % en Gipuzkoa.

Las tres capitales reúnen una parte muy significativa del total inscrito en Etxebide. Bilbao suma 31 331 demandantes, Vitoria-Gasteiz 18 118 y Donostia 13 963.

En el perfil de la demanda, destacan los hogares unipersonales, y también sobresale el peso de las personas menores de 36 años. Entre los colectivos específicos figuran además las situaciones de separación o divorcio y las personas mayores de 60 años.