El PP pide que se aumente hasta los cinco años la necesidad de haber estado empadronado para obtener una VPO
El PP ha presentado en el Parlamento Vasco una iniciativa para modificar el decreto de Vivienda del Gobierno Vasco. Los populares consideran que los años que hay que pasar empadronados para obtener una vivienda de protección oficial deberían ser más.
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