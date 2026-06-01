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El PP pide que se aumente hasta los cinco años la necesidad de haber estado empadronado para obtener una VPO

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Euskaraz irakurri: Babes ofizialeko etxebizitza bat lortzeko aurretik bost urtez erroldatuta egon izana nahi du PPk
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El PP ha presentado en el Parlamento Vasco una iniciativa para modificar el decreto de Vivienda del Gobierno Vasco. Los populares consideran que los años que hay que pasar empadronados para obtener una vivienda de protección oficial deberían ser más.

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