Será noticia: Seguimos en alarma roja por calor, hogueras de San Juan y 10º aniversario de la votación del Brexit
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 23 de junio de 2026:
- Alarma roja por calor: Osakidetza atendió el lunes a 22 personas a consecuencia de las altas temperaturas registradas en la CAV, que se encuentra en alarma roja por el calor. Esta noche, se han batido récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio; las temperaturas máximas en algunas estaciones han batido los récords absolutos, según han destacado desde Euskalmet.
- Hogueras de San Juan: El Gobierno de Navarra ha recomendado no encender hogueras de San Juan en todo el terrritorio. El Gobierno Vasco no ha trasladado un criterio oficial, por lo que cada municipio está tomando sus decisiones. Pamplona, Barakaldo, Berango, Sopela, Urretxu, Zumarraga, Gernika y Muxika, por ejemplo, han suspendido los fuegos.
- 10º aniversario de la votación del Brexit: Tras la dimisión ayer de Keir Starmer como primer ministro, el Reino Unido se enfrenta hoy al 10º aniversario del Brexit. Hoy se celebra en Londres una manifestación convocada por The3Million, el grupo que defiende los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, mientras prosigue el debate en la sociedad británica sobre los logros y fracasos de la salida de la Unión Europea.
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