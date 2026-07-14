Los mejores momentos del encierro del 13 de julio de 2026

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, ha anunciado que pondrán "todos los medios" para que el recurso presentado contra la selección de 25 plazas de administrativo "sea resuelto en contra". El Ayuntamiento del municipio guipuzcoano denuncia que "este recurso ha sido organizado con la intención de frustrar el camino recorrido hasta ahora, basado en la convivencia y el consenso".