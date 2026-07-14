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Los mejores momentos del encierro del 13 de julio de 2026

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PAMPLONA, 14/07/2026.- Los toros de la ganadería extremeña de Jandilla a su paso por la Plaza Consistorial durante el último encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. EFE/Villar López
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Euskaraz irakurri: 2026ko uztailaren 13ko entzierroaren unerik onenak
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EITB

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Los toros de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los sanfermines 2026 con una rápida y peligrosa carrera en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arrollado a varios corredores. En total, siete personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, dos de ellas por asta de toro. 

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