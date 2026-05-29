La temporada de OTA estival comenzará el lunes 1 de junio en la mayoría de las localidades costeras de la CAV

El próximo lunes 1 de junio comenzará la temporada playas en la mayoría de municipios costeros de Bizkaia y Gipuzkoa, y con ello entrarán en vigor las tarifas estivales de estacionamiento regulado.

Detallamos aquí las fechas, horarios y detalles del estacionamiento regulado en las localidades costera:

Bizkaia

Getxo: la OTA entrará en vigor el lunes, 1 de junio en el entorno de la playa de Ereaga y el Puerto Viejo (zona 5), coincidiendo con el inicio de la temporada de playas. La OTA estará en funcionamiento en esta zona hasta el 30 de septiembre y el horario será de 10:00 a 20:00h, ininterrumpidamente, de lunes a domingo y festivos incluidos.

Gorliz: hasta el 15 de junio y entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre la OTA estará activa durante los fines de semana. En el resto del período estival, funcionará todos los días de la semana de 10:00 a 20:00, con una pausa al mediodía de 14:00 a 15:30 en la zona azul. La gran novedad es la implantación de la zona rosa en varios puntos, donde solamente podrán aparcar residentes, dado que, en verano en días concurridos, con la llegada de visitantes, quedan sin espacio para estacionar. Los residentes podrán estacionar de forma gratuita y sin límite de tiempo.

Plentzia: se habilitará nuevamente el parking disuasorio junto al metro. Una zona donde se podrá dejar el vehículo durante un máximo de 9 horas, y con el que se quiere impulsar el uso transporte público.

Sopela: la OTA entrará en vigor el 1 de junio, (de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas). Entre las principales novedades, se introduce una mejora del régimen para personas con movilidad reducida. La anterior versión exigía que todas las plazas reservadas estuvieran ocupadas para permitir el estacionamiento en plazas no reservadas. Esta limitación desaparece y las personas que muestren tarjeta de movilidad reducida podrán estacionar en plazas no reservadas sin otras condiciones añadidas. En lo que respecta a abonos de estacionamiento, en el caso de las segundas residencias, se permite hasta dos abonos por vivienda, mientras que para la práctica de surf y parapente el límite se mantiene en un abono.

Lemoiz: la OTA estará activa en junio y septiembre, de 15:30 a 20:00 horas los laborables y de 12:00 a 20:00 horas los sábados, domingos y festivos. En julio y agosto, funcionará todos los días de 12:00 a 20:00 horas.

Mendexa: en el parking de Karraspio, la OTA entrará en vigor el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, y funcionará de 10:00 a 20:00 horas.

Mundaka: no habrá OTA pero el 45 % de las plazas se reservarán para los vecinos.

En las zonas de playa de Muskiz, Zierbena y Urdaibai (La Arena, Laga y Laida) no habrá OTA

Gipuzkoa

San Sebastián: la temporada de parking de verano entrará en vigor el 1 de junio con zonas rojas, azules y verdes, con distintos límites de tiempo; habrá muchas zonas con límite de hasta 9 horas, eso sí, en zonas más lejanas al centro y las playas, pero con acceso a líneas de autobús urbano.

Hondarribia: habrá OTA en la zona del puerto, con zona azul (de 10:00 a 20:00 horas, máx. 4 horas), roja (de 10:00 a 20:00 horas, máx. 1 h) y verde (de 10:00 a 20:00 horas, para residentes). En la zona de playa, el estacionamiento limitado en esta zona azul estará vigente desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, de lunes a domingo y de 10:00 a 20:00 horas (más 10 horas). Habrá además un parking cerrado, también desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, donde no habrá límite de tiempo, y se pagará al salir. Los vehículos con distintivo para personas con movilidad reducida podrán aparcar gratuitamente, previa solicitud en el registro general del ayuntamiento. En la zona de Mendelu, el aparcamiento será gratuito, pero deberá extraerse un ticket en las máquinas y dejarlo visible en el salpicadero. El límite de tiempo es de 4 horas, para facilitar la rotación.

Orio: en la zona de playa, Abaromendi, bajo la autopista y Munto, habrá zonas de estacionamiento de pago, todos los días de 10:00 a 20:00 y sin límite de tiempo.

Zarautz: se habilitan aparcamientos de tarifa reducida en Kortazar, Mitxelena, Hegoalde e Itxas Mendi, con tarifas de larga estancia (más de 4 horas o un día completo por unos 10 € aproximadamente). Durante todo el verano habrá, como en años anteriores, autobuses lanzadera desde Asti (bajo el puente de la autopista) para acercarse al centro y zona de playa.

Getaria: se habilitará una zona azul de estacionamiento regulado, todos los días de 10:00 a 20:00, (máximo 10 horas, por 12 € ).

Deba: el periodo de OTA estará en vigor todos los días entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Los residentes o veraneantes dispondrán de tarjetas especiales, previa solicitud en el Ayuntamiento. El aparcamiento de Artzabal estará libre de OTA durante todo el año, con una tarifa única de 2,50€ al día.

Alava

En Álava habrá parking gratuito en Landa y Garaio.

En el caso de Garaio estará en marcha la linea de autobús desde Gasteiz (línea 4) y en el caso de Landa, Ullibarri y Arroiabe, habrá que utilizarse la línea DG05D