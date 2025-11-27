La familia de Kerman muestra su dolor e indignación tras la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika

La Audiencia Provincial de Álava ha ordenado la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika, acusado de matar a Kerman en febrero de 2025. Esta decisión ha sido recibida con profunda consternación por la familia de la víctima, que considera que se está minimizando la gravedad de los hechos.

La familia ya tiene en sus manos el auto de la Audiencia, y cuestionan que la justicia no haya valorado la alevosía de los hechos ni tener en cuenta que el portero abandonó el lugar después de la paliza a Kerman.

La excarcelación del acusado ha causado un gran impacto emocional en la familia, y Arantza Beitia, madre de Kerman, ha expresado su dolor en declaraciones a Radio Vitoria: “No lo podemos entender, porque creemos que están enviando un mensaje de impunidad”.

Ante esta última resolución judicial, la familia avanza que sus abogados estudian interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.