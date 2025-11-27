Vitoria-Gasteiz
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La familia de Kerman muestra su dolor e indignación tras la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika

En declaraciones a Radio Vitoria, Arantza Beitia, madre de Kerman, lamenta la decisión porque cree que se está enviando “un mensaje de impunidad”.
20250225202221_mitika-diskoteka_
Exterior de la discoteca Mitika, en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Kermanen familiak samina eta haserrea agertu du Mitika diskotekako atezaina fidantzapean aske utzi ostean
author image

EITB

Última actualización

La Audiencia Provincial de Álava ha ordenado la puesta en libertad bajo fianza del portero de la discoteca Mítika, acusado de matar a Kerman en febrero de 2025. Esta decisión ha sido recibida con profunda consternación por la familia de la víctima, que considera que se está minimizando la gravedad de los hechos.

La familia ya tiene en sus manos el auto de la Audiencia, y cuestionan que la justicia no haya valorado la alevosía de los hechos ni tener en cuenta que el portero abandonó el lugar después de la paliza a Kerman.

La excarcelación del acusado ha causado un gran impacto emocional en la familia, y Arantza Beitia, madre de Kerman, ha expresado su dolor en declaraciones a Radio Vitoria: “No lo podemos entender, porque creemos que están enviando un mensaje de impunidad”.

Ante esta última resolución judicial, la familia avanza que sus abogados estudian interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El juez decreta libertad provisional bajo fianza para el portero de la discoteca Mitika acusado de la muerte de Kerman
Asesinatos Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Titulares de Hoy Actualidad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X