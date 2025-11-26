VITORIA-GASTEIZ
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El juez decreta libertad provisional bajo fianza para el portero de la discoteca Mitika acusado de la muerte de Kerman

El acusado podría salir de prisión en horas o días.
Mitika diskoteka EFE
Exterior de la discoteca Mitika, en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Kermanen heriotzagatik espetxeratutako Mitika diskotekako atezaina behin-behinean aske uztea agindu du epaileak
author image

EITB

Última actualización

Estamos completando la información... 

Titulares de Hoy Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Asesinatos Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X