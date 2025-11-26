GASTEIZ

Kerman hiltzea egotzita espetxeratutako diskoteka-atezaina aske uztea agindu du epaileak, behin-behinean

Baliteke akusatua hurrengo ordu edo egunetan ateratzea espetxetik.

Mitika diskoteka EFE

Mitika diskotekaren kanpoaldea, Gasteiz. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ustez, Kerman gaztearen heriotzarekin lotura duen Gasteizko Mitika dantzalekuko atezaina behin-behinean aske uztea agindu du Arabako Probintzia Auzitegiak, haren defentsak EITBri baieztatu dionez. Ondorioz, datozen orduetan edo egunetan atera daiteke espetxetik. 

Halaber, oraindik ezagutzen ez diren kautelazko neurriak ezarri dizkio. 

Familiaren abokatuak azaldu duenez, azkenean epaiketa laburra izango da. Hasiera batean, herri epaimahai batek epaitzea proposatu bazuen ere epaileak. 

Homizidio edota hilketa delituari egin beharko dio aurre. 

 

Eguneko Titularrak Araba Gasteiz Erailketak Gizartea

naia torrealdai
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"

Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik". 
