Kerman hiltzea egotzita espetxeratutako diskoteka-atezaina aske uztea agindu du epaileak, behin-behinean
Baliteke akusatua hurrengo ordu edo egunetan ateratzea espetxetik.
Ustez, Kerman gaztearen heriotzarekin lotura duen Gasteizko Mitika dantzalekuko atezaina behin-behinean aske uztea agindu du Arabako Probintzia Auzitegiak, haren defentsak EITBri baieztatu dionez. Ondorioz, datozen orduetan edo egunetan atera daiteke espetxetik.
Halaber, oraindik ezagutzen ez diren kautelazko neurriak ezarri dizkio.
Familiaren abokatuak azaldu duenez, azkenean epaiketa laburra izango da. Hasiera batean, herri epaimahai batek epaitzea proposatu bazuen ere epaileak.
Homizidio edota hilketa delituari egin beharko dio aurre.
Errektoreak EHUko finantzaketari egindako kritikak "post-egia, gezur eta eufemismoetan" oinarritzen dira, Perez Iglesiasen iritziz
Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak ukatu egin du EHU "gutxiegi finantzatuta" dagoenik, eta gaineratu du "oso zaila" dela horrelako diskurtsoetatik abiatuta akordioak lortzea.
Emakume bat ikerketapean dago 10 urteko semea gidatzen ari zela grabatzeagatik eta irudiak sare sozialetara igotzeagatik, Irunen
10 urteko adingabe baten ama ikertzen ari dira, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik; semeari autoa gidatzeko baimena eman eta hori egiten ari zela grabatu egin zuelako. Urriaren 19an gertatu zen, Irunen, eta ondoren sareetara igo zituen.
Auto-ilarak sortu dira BI-10 errepidean, Bilbo eta Barakaldo parean bi istripu izan baitira
Bilboko istripuaren ondorioz, errei bat itxi dute Irunerako noranzkoan eta hiru kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Halaber, Max Center parean izandako ezbeharra dela eta, bi errei itxi dituzte.
Euskadik ospe gastronomikoa indartu du: hiru izar dituzten jatetxe guztiak mantendu egin dira eta beste lau Michelin gidan estreinatu dira
Michelin 2026 Gidak Euskadiko lau jatetxe berri ditu orain, eta iazko sari guztiak mantendu ditu, baita hiru izarreko lau jatetxeak eta bi izarreko bi jatetxeak ere.
Euskal Herriko lau jatetxek lehen Michelin izarra lortu dute
Bakea (Mungia), Islares (Bilbo), La Revelía (Zornotza) eta Itzuli (Donostia) dira zerrenda ospetsuan debuta egin duten jatetxeak. Bakeak Izar Berdea aipamena ere lortu du, gastronomia jasangarriarekin konprometitutako establezimenduak saritzen dituena.
Indarkeria matxistaren aurka egiteko konpromisoa eskatu dute Euskal Herri osoan
Feminismoak Euskal Herriko kaleak hartu ditu azaroaren 25 honetan, indarkeria matxista salatu eta horri aurre egiteko aldarriak ozen zabaltzeko. Izan ere, feministek salatu dutenez, matxismoa bizitzaren alor guztietara hedatzen da.
Milaka herritar atera dira kalera, indarkeria matxista eta konplizitate sareak salatzeko
Euskal Herriko Mugimendu Feministak eta Itaia antolakunde sozialistak deituta, dozenaka protesta-ekintza egin dira arratsaldean. Urtea hasi zenetik, Euskal Herriko zazpi emakume hil dituzte haien bikotekide gizonezkoek.
Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"
Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik".
Hil egin da Zizur Nagusiko istripuan larri zauritu zen 55 urteko emakumea
Hil egin da, hiru egun garun-heriotza egoeran eman ondoren. Istripuan bost zauritu izan ziren, eta horietako biri alta eman diete.