Arantza Beitia, Kermanen ama: "Porteroek sekulako inpunitatea sentitzen zuten erasoak egiten zituztenean"

18:00 - 20:00
EITB

Kerman, Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten gaztearen ama da Arantza Beitia. Euskadi Irratian elkarrizketa eskaini du: gertatutakoaz jardun da eta erreparazioaz ere mintzatu da: "utzikeriak, negligentziak eta praxis txarrak publikoki onartzea, aitortzea eta hiritarrei azaltzea zer egingo duten hori konpontzeko. Kermanen eskubideak errespetatu hiritar moduan", azpimarratu du. 

Gasteiz Gizartea

