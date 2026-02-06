Vitoria
Urtaran sospecha que el Gobierno español está utilizando a los malienses de Vitoria-Gasteiz para justificar el centro Arana

En una entrevista de Euskadi Irratia, el diputado de Políticas Sociales de Álava se ha preguntado si las medidas para los solicitantes de asilo no son para justificar la infraestructura que quieren construir para las personas refugiadas.

Gorka Urtaran.
Euskaraz irakurri: Urtaranek salatu du Espainiako Gobernuak Gasteizko maliarrak erabiltzen dituela Arana zentroa justifikatzeko
El diputado de Políticas Sociales de Álava, Gorka Urtaran, sospecha que el Gobierno español está utilizando a jóvenes malienses que viven en situación de calle en Vitoria-Gasteiz para justificar el centro Arana que quieren construir para personas refugiadas.

Así lo ha manifestado este viernes en Euskadi Irratia, entrevistado en el programa Faktoria. Según ha explicado, se trata de "un caso raro, curioso" en la capital alavesa. Allí, mientras la Policía Nacional ha duplicado turnos en el apartado de solicitud de protección internacional, Urtaran ha subrayado que en San Sebastián se puede hacer el mismo trámite en un solo día a la semana y, además, por teléfono. "¿Por qué tanta diferencia en cuanto a la gestión? ¿Qué pasa? Si yo fuera maliense vendría a Vitoria porque aquí se han doblado los turnos", ha añadido el diputado foral.

Afirma que hay plazas libres en los centros destinados por el Gobierno español a quienes están solicitando asilo, por lo que ve detrás alguna sospecha más: "Es tan extraño que es posible pensar que eso está hecho expresamente para justificar el centro Arana".

El diputado no ha hablado del asunto con la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ya que, según sus palabras, esto es cosa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

