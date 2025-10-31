Centro Arana
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El centro Arana contará con un máximo de 200 plazas y compartirá dependencias con el vecindario

La alcaldesa de VItoria-Gasteiz, Maider Etxebarria ha anunciado que el Ministerio ha aceptado varias medidas de mejora propuestas por el Ayuntamiento, lo que permitirá "a “adaptar el recurso de Arana a la realidad y las necesidades de la ciudad, garantizando al mismo tiempo una mejor atención a las personas refugiadas”.
Maider Etxebarria, este viernes.
author image

Olatz Prat | EITB

Última actualización

El centro de acogida de personas refugiadas de Arana de Vitoria-Gasteiz contará con un máximo de 200 plazas y compartirá dependencias con el vecindario.

Así lo ha hecho saber la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz Maider Etxebarria, quien ha anunciado este viernes que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz ha aceptado las propuestas de mejora realizadas por la alcaldesa en la reunión que ambas mantuvieron en Madrid el pasado septiembre.

Etxebarria ha valorado como “muy importante” el paso dado por el Ministerio, “fruto del diálogo y la colaboración institucional”, ya que permitirá, según la mandataria “adaptar el recurso de Arana a la realidad y las necesidades de la ciudad, garantizando al mismo tiempo una mejor atención a las personas refugiadas”.

De este modo, según ha confirmado Etxebarria, el Ministerio ha aceptado una “apertura progresiva del centro” con un número máximo de 200 plazas frente a las 350 inicialmente previstas. “De esta manera el centro se va a ajustar mejor a los servicios municipales y públicos que sin duda deberán utilizar las personas usuarias, como lo servicios sociales, los servicios sanitarios o los educativos”.

 Además, tal y como había pedido la alcaldesa en la reunión con la ministra, se ha aceptado que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por el vecindario, no solo las instalaciones deportivas, (lo cual estaba previsto), sino también otros espacios donde compartirán actividades con personas residentes en este centro, lo que, según la primera edil “va a facilitar y mejorar la convivencia, el encuentro y la integración entre personas refugiadas y vecinos”.

Asimismo, el ministerio se ha comprometido a coordinar con las instituciones competentes, es decir, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, todas las cuestiones que afecten de una manera u otra al centro.

Etxebarria ha explicado, además, que existe el interés de que el centro reciba refugiados agrupados en núcleos familiares, (es decir, familias), y así se lo hizo saber a Saiz, la cual ha confirmado la voluntad de tener en cuenta este aspecto “en la medida de lo posible”

Etxebarria ha agradecido al ministerio “su receptividad y compromiso” así como la “sensibilidad” demostrada con las necesidades de Vitoria. 

El PP retira su propuesta de paralizar el centro de acogida de Arana, por lo que no habrá debate
El Gobierno de España analiza la "viabilidad" de la propuesta para reducir la capacidad del centro de refugiados de Vitoria-Gasteiz
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz pide al Gobierno español que reduzca de 350 a 200 las plazas del centro para refugiados de Arana
Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento de Vitoria Gobierno Vasco Gobierno de España Refugiados Servicios Sociales Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X