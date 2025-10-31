El centro Arana contará con un máximo de 200 plazas y compartirá dependencias con el vecindario

El centro de acogida de personas refugiadas de Arana de Vitoria-Gasteiz contará con un máximo de 200 plazas y compartirá dependencias con el vecindario.

Así lo ha hecho saber la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz Maider Etxebarria, quien ha anunciado este viernes que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz ha aceptado las propuestas de mejora realizadas por la alcaldesa en la reunión que ambas mantuvieron en Madrid el pasado septiembre.

Etxebarria ha valorado como “muy importante” el paso dado por el Ministerio, “fruto del diálogo y la colaboración institucional”, ya que permitirá, según la mandataria “adaptar el recurso de Arana a la realidad y las necesidades de la ciudad, garantizando al mismo tiempo una mejor atención a las personas refugiadas”.

De este modo, según ha confirmado Etxebarria, el Ministerio ha aceptado una “apertura progresiva del centro” con un número máximo de 200 plazas frente a las 350 inicialmente previstas. “De esta manera el centro se va a ajustar mejor a los servicios municipales y públicos que sin duda deberán utilizar las personas usuarias, como lo servicios sociales, los servicios sanitarios o los educativos”.

Además, tal y como había pedido la alcaldesa en la reunión con la ministra, se ha aceptado que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por el vecindario, no solo las instalaciones deportivas, (lo cual estaba previsto), sino también otros espacios donde compartirán actividades con personas residentes en este centro, lo que, según la primera edil “va a facilitar y mejorar la convivencia, el encuentro y la integración entre personas refugiadas y vecinos”.

Asimismo, el ministerio se ha comprometido a coordinar con las instituciones competentes, es decir, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, todas las cuestiones que afecten de una manera u otra al centro.

Etxebarria ha explicado, además, que existe el interés de que el centro reciba refugiados agrupados en núcleos familiares, (es decir, familias), y así se lo hizo saber a Saiz, la cual ha confirmado la voluntad de tener en cuenta este aspecto “en la medida de lo posible”

Etxebarria ha agradecido al ministerio “su receptividad y compromiso” así como la “sensibilidad” demostrada con las necesidades de Vitoria.