MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz pide al Gobierno español que reduzca de 350 a 200 las plazas del centro para refugiados de Arana

Maider Etxebarria ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por los vecinos de la zona para ayuda a la integración de los refugiados.
20230618143451_maider-etxebarria_
Maider Etxebarria, en una imagen de archivo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gasteizko alkateak Aranako errefuxiatuentzako zentroko plazak 350etik 200era murrizteko eskatu dio Espainiako Gobernuari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha pedido al Gobierno español que reduzca de 350 a 200 las plazas del futuro centro de refugiados de Vitoria que se está acondicionando en la antigua residencia Arana porque permitiría desarrollar una mejor gestión.

La alcaldesa ha desvelado en una rueda de prensa que este lunes mantuvo una reunión en Madrid con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de quien depende este centro, para hacerle varias peticiones, ente ellas esa reducción de las plazas previstas que se ajustaría "mejor" a la capacidad de los servicios sociales de la ciudad.

También solicitó a la ministra que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por los vecinos de la zona, no solo las áreas deportivas que ya se han comprometido, sino espacios como la biblioteca y otras zonas sociales, lo que ayudará a la integración de los refugiados.

Otra de las peticiones que Etxebarria trasladó a Saiz es que el Gobierno español mejore la coordinación con el Gobierno vasco en materia de itinerarios de inserción, educación o salud.

La alcaldesa ha asegurado que la ministra se ha comprometido a estudiar estas demandas, ante las cuales se ha mostrado "receptiva".

Ha recordado que este centro tiene como objetivo dar esperanza a los migrantes obligados a irse de sus países por guerras o por persecuciones por sus ideas políticas o condición sexual y ha recordado que Vitoria-Gasteiz siempre ha sido una ciudad solidaria con las miles de personas que han llegado de otras provincias españolas durante anteriores décadas.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que este recurso "no es un centro de delincuentes" como "quiere hacer creer la extrema derecha y otros partidos que han comprado su discurso", en referencia al PP, que ha impulsado una recogida de firmas para paralizar el centro.

Maider Etxebarria Vitoria-Gasteiz Migración Política

Más noticias sobre política

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak ETB1eko ‘Egun On’ saioan azpimarratu duenez, “Estatutuaren erreforman batzen gaituzten gai guztietan jarri behar da arreta; ez bereizten gaituztenetan, hala nola autodeterminazio-eskubidean”.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza: "El futuro del autogobierno se tendrá que pactar con el Estado, dentro de la Constitución"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado en el programa 'Egun On' de ETB1 que "En la reforma del Estatuto hay que centrarse en todas las cuestiones que nos unen; no en aquellas que nos dividen, como el derecho de autodeterminación. Asimismo, ha subrayado que "el futuro del autogobierno debe ser pactado con el Estado, y todo ello dentro del marco constitucional".

Diada eguneko manifa Bartzelonan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más de 40 000 personas defienden la soberanía y la lengua catalana en las manifestaciones de la Diada

Unas 41 500 personas han participado, según las policías locales, en las manifestaciones convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, entre otras asociaciones, en Barcelona, Girona y Tortosa con motivo de la Diada.  La manifestación de Barcelona se ha celebrado bajo amenaza de lluvia y la afluencia ha sido menor que en ocasiones anteriores. Se han escuchado proclamas en favor de la soberanía y la lengua catalana, y los organizadores han llamado a desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el catalán.

Cargar más