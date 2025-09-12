MIGRAZIOA
Gasteizko alkateak Aranako errefuxiatuentzako zentroko plazak 350etik 200era murrizteko eskatu dio Espainiako Gobernuari

Maider Etxebarriak Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroari eskatu dio zentroko espazio batzuk inguruko auzokideek erabili ahal izatea errefuxiatuen integrazioari laguntzeko.

Maider Etxebarria, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Espainiako Gobernuari eskatu dio Gasteizko Arana egoitza zaharrean dauden errefuxiatuen zentroko plazak 350etik 200era murrizteko, kudeaketa hobea egitea ahalbidetuko lukeelako.

Alkateak prentsaurreko batean jakinarazi duenez, astelehen honetan bilera bat izan zuen Madrilen Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroarekin (zentroa horren menpe dago), hainbat eskaera egiteko, aurreikusitako plazen murrizketa hiriaren gizarte-zerbitzuen gaitasunera "hobeto" egokituko litzatekeelako.

Halaber, eskatu zion ministroari zentroko espazio batzuk inguruko bizilagunek erabili ahal izatea, ez bakarrik dagoeneko konpromisoa hartu duten kirol-eremuak, baizik eta liburutegia eta beste gizarte-gune batzuk. Horrek errefuxiatuak integratzen lagunduko duela azpimarratu du alkateak.

Etxebarriak Saizi helarazi zion beste eskaera bat da Jaurlaritzak Eusko Jaurlaritzarekiko koordinazioa hobetzea gizarteratze-, hezkuntza- edo osasun-ibilbideen arloan.

Alkateak ziurtatu duenez, ministroak eskaera horiek aztertzeko konpromisoa hartu du.

Gogorarazi duenez, zentro honen helburua gerren ondorioz edo ideia politikoengatik edo sexu-egoeragatik beren herrialdeetatik alde egitera behartuta dauden migratzaileei itxaropena ematea da , eta gogorarazi du Gasteiz beti izan dela hiri solidarioa aurreko hamarkadetan Espainiako beste probintzia batzuetatik iritsi diren milaka pertsonekin.

Alkateak azpimarratu du baliabide hori ez dela "gaizkileen zentro bat", "eskuin muturrak eta diskurtsoa erosi duten beste alderdi batzuek sinetsarazi nahi duten bezala", PPri erreferentzia eginez.

