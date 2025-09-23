Migración
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno de España analiza la "viabilidad" de la propuesta para reducir la capacidad del centro de refugiados de Vitoria-Gasteiz

La delegada del Gobierno en Euskadi "comparte" y "entiende" la petición de la alcaldesa Maider Etxebarria de disminuir de 350 a 200 las plazas de este recurso

(Foto de ARCHIVO) Instalaciones de la antigua residencia Arana en Vitoria IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS 24/1/2023

Antigua residencia de Arana, en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo de Europa Press.

Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernua Gasteizko errefuxiatuen zentroaren edukiera murrizteko proposamenaren "bideragarritasuna" aztertzen ari da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha adoptado el "compromiso" de "analizar y dar viabilidad" a la petición de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, de reducir a 200 plazas la capacidad máxima del centro de refugiados proyectado para la capital alavesa, según ha informado la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.

Según la delegada, el Ministerio está analizando esta propuesta, a la que "en principio", la ministra "no ha mostrado su rechazo", según ha explicado Garmendia, que ha añadido que el "compromiso" de Saiz es "analizar y dar una viabilidad" a esta solicitud.

La delegada del Gobierno ha indicado que las obras de este centro se están desarrollando "con normalidad", de forma que "se cumplirá el calendario previsto" para la apertura de las instalaciones.

Un recurso "necesario"

Garmendia, que ha señalado que "comparte" y "entiende" la petición de la alcaldesa, ha destacado que se trata de una propuesta planteada "en positivo", desde la asunción de que se trata de un recurso "necesario".

"Todos los días estamos viendo que la llegada de migrantes, de personas peticionarias de asilo no está disminuyendo sino todo lo contrario", ha afirmado, para precisar a continuación que "esto no va a parar, porque el mundo que vivimos es un mundo absolutamente convulso, y necesitamos equipamientos que acojan a estas personas con la dignidad que merecen, y que las acojan con recursos pedagógicos, de formación, de integración en nuestra sociedad".

La delegada del Gobierno ha explicado que el centro proyectado para Vitoria-Gasteiz será un espacio "de acogida, de dignidad para esas personas, especialmente familias, que están huyendo de la guerra".

"No tenemos más que ver lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en muchísimos países de África; y nosotros tenemos que acogerles por dignidad, por compromiso cívico, y por compromiso político", ha añadido.

Refugiados Migración Gobierno de España Ayuntamiento de Vitoria Vitoria-Gasteiz Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arantza Beitia, madre de Kerman: "Los porteros sentían una impunidad tremenda cuando agredían"

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Arantza Beitia, madre del joven asesinado en la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, se ha referido a lo ocurrido y a su reparación: "reconocer públicamente las negligencias, negligencias y malas praxis, reconocer y explicar a la ciudadanía lo que van a hacer para solucionarlo. Respetar los derechos de Kerman como ciudadano", ha subrayado. 
Cargar más