Espainiako Gobernua Gasteizko errefuxiatuen zentroaren edukiera murrizteko proposamenaren "bideragarritasuna" aztertzen ari da
Gobernuak Euskadin duen ordezkaria "bat dator" eta "ulertzen du" baliabide horretako plazak 350etik 200era murrizteko Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako eskaera.
Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak "konpromisoa" agertu du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak migrazio zentroaren edukiera 200 plazetara murrizteko egindako eskaera "aztertu eta bideragarritasuna emateko", Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariaren esanetan.
Horrek azaldu duenez, proposamena aztertzen ari dira eta Ministrak ez du "oraingoz behintzat, atzera bota"; Saizen "konpromisoa" da eskaera "aztertu eta bideragarritasuna ematea", gaineratu du.
Zentro horren lanak "normaltasunez" egiten ari direla azpimarratu du Garmendiak, eta "aurreikusitako egutegia" beteko dela irekierari dagokionez.
"Beharrezko" azpiegitura
Garmendiak onartu du Gasteizko alkatearen eskaera ulertzen duela eta harekin bat datorrela. Bere ustez "positiboan" egindako proposamena da, aintzat hartzen duena "beharrezko" azpiegitura dela.
"Egunero ari gara ikusten migratzaileak eta asilo eskatzaileak gero eta gehiago direla", eta, nabarmendu duenez, "ez da geldituko, bizi garen mundua mundu konbultso bat delako; horregatik pertsona hauek merezi duten duintasunez hartuko dituzten baliabideak behar ditugu, baliabide pedagogikoak izango dituztenak, formakuntza eta gizarteratzea bultzatuko dutenak".
Gobernu ordezkariak azaldu duenez, Gasteizko egoitza "harrera eta duintasun eremu" izango da, "bereziki, gerratik ihesi datozen familientzat".
"Ez dago Ukrainan, Gazan edo Afrikako herrialde askotan gertatzen ari dena ikusi besterik; eta guk harrera egin behar diegu, duintasunagatik, gizatasunarekiko konpromisoagatik, eta konpromiso politikoagatik", gaineratu du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Osakidetzak bularreko minbiziaren baheketa 48 urtera zabalduko du
Osakidetzako Protonterapia Unitate berriaren obrak bisitatu ditu Imanol Pradales lehendakariak, eta bertan egin du iragarpena.
Bilboko hilketagatik atxilotutakoak ez dira indarkeriazko taldeetako kideak, Ertzaintzako buruaren arabera
28 urteko gazte baten hilketarekin lotura dutelakoan, hiru gazte atxilotu ditu Ertzaintzak. Josu Bujanda ertzainburuak azaldu duenez, gertatutakoa "ustekabekoa" izan zen. "Etxerako bidean, elkar ezagutzen ez ziren bi gazte talde ziren", esan du.
Urolako eta Goierriko adingabeen odolean konposatu kimikoak daudela baieztatu dute
EHUren azterketa batek ondorioztatu du adin txikikoetan aurkitutako PFAS konposatu kimikoen mailek ez dutela arrisku larririk eragiten osasunerako, baina zaintza indartzeko premia ohartarazi du.
Bilbon lurreratzekoak ziren zazpi hegazkin beste aireportuetara bideratu behar izan dituzte, lainoagatik
Madriletik, Alacantetik, Basileatik, Bartzelonatik, Vienatik eta Paristik goizeko lehen orduko zetozen hegaldiak Santanderrera bideratu dituzte. Horietako bat Madrilera itzuli behar izan da, eta beste bat Zaragozara bidali dute. Loiuko aireportuan zabaldutako laino mardulagatik gertatu dira gorabeherak.
Sute batek Renfeko aldirietako tren-zirkulazioa etenarazi du Santurtzin, Peñotako geltokian
Bestalde, sutearen ondorioz, Bilbo eta Santurtzi arteko tentsio elektrikoa kaltetu da, eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan.
Arantza Beitia, Kermanen ama: "Porteroek sekulako inpunitatea sentitzen zuten erasoak egiten zituztenean"
Kerman, Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten gaztearen ama da Arantza Beitia. Euskadi Irratian elkarrizketa egin diote, gertatutakoaz jardun da eta erreparazioaz ere mintzatu da: "Utzikeriak, negligentziak eta praxis txarrak publikoki onartzea, aitortzea eta hiritarrei azaltzea zer egingo duten hori konpontzeko. Kermanen eskubideak errespetatzea, hiritar moduan", azpimarratu du. Entzun hemen elkarrizketa osoa.
Hiru pertsona atxilotu dituzte, Bilboko Fika kaleko homizidioan inplikatuta daudelakoan
Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu, igandean Bilbon izandako krimenarekin lotura dutelakoan. Azken atxilotuak 28 urte ditu, eta borondatez entregatu zuen bere burua Ertzaintzaren komisarian.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, atzo izandako hilketarekin zerikusia duelakoan
31 urteko gizon bat da. Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik, gertakaria argitzeko. Beste bi gizonezko daude identifikatuta.
Haurtxo bat hil da Gasteizen, bigarren solairuko leiho batetik erorita
Adingabea Txagorritxuko ospitalera eraman zuten urgentziaz, eta han heriotza egiaztatu besterik ezin izan zuten egin.