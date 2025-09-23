Migrazioa
Espainiako Gobernua Gasteizko errefuxiatuen zentroaren edukiera murrizteko proposamenaren "bideragarritasuna" aztertzen ari da

Gobernuak Euskadin duen ordezkaria "bat dator" eta "ulertzen du" baliabide horretako plazak 350etik 200era murrizteko Maider Etxebarria Gasteizko alkateak egindako eskaera. 

(Foto de ARCHIVO) Instalaciones de la antigua residencia Arana en Vitoria IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS 24/1/2023
Aranako egoitza zaharra, Vitoria-Gasteiz. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elma Saiz Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak "konpromisoa" agertu du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak migrazio zentroaren edukiera 200 plazetara murrizteko egindako eskaera "aztertu eta bideragarritasuna emateko", Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariaren esanetan. 

Horrek azaldu duenez, proposamena aztertzen ari dira eta Ministrak ez du "oraingoz behintzat, atzera bota"; Saizen "konpromisoa" da eskaera "aztertu eta bideragarritasuna ematea", gaineratu du. 

Zentro horren lanak "normaltasunez" egiten ari direla azpimarratu du Garmendiak, eta "aurreikusitako egutegia" beteko dela irekierari dagokionez. 

"Beharrezko" azpiegitura

Garmendiak onartu du Gasteizko alkatearen eskaera ulertzen duela eta harekin bat datorrela. Bere ustez "positiboan" egindako proposamena da, aintzat hartzen duena "beharrezko" azpiegitura dela. 

"Egunero ari gara ikusten migratzaileak eta asilo eskatzaileak gero eta gehiago direla", eta, nabarmendu duenez, "ez da geldituko, bizi garen mundua mundu konbultso bat delako; horregatik pertsona hauek merezi duten duintasunez hartuko dituzten baliabideak behar ditugu, baliabide pedagogikoak izango dituztenak, formakuntza eta gizarteratzea bultzatuko dutenak". 

Gobernu ordezkariak azaldu duenez, Gasteizko egoitza "harrera eta duintasun eremu" izango da, "bereziki, gerratik ihesi datozen familientzat". 

"Ez dago Ukrainan, Gazan edo Afrikako herrialde askotan gertatzen ari dena ikusi besterik; eta guk harrera egin behar diegu, duintasunagatik, gizatasunarekiko konpromisoagatik, eta konpromiso politikoagatik", gaineratu du. 

