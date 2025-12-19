JABALÍES
Un jabalí ataca a un joven de 16 años en Zumarraga

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Basurde batek 16 urteko gazte bati eraso egin dio Zumarragan
author image

EITB

Última actualización

Mikel recibió el ataque antes del amanecer, cuando fue a dar de comer a su ganado. El animal le persiguió, le mordió y le arrastró unos 150 metros por uno de los prados. Tras la batalla, el joven sólo tenía golpes, ninguna herida abierta, pero el susto fue tremendo. Cada vez es más frecuente ver a jabalíes en los alrededores de los caseríos o zonas urbanas y la solución es difícil.

Zumarraga Actualidad

