Mikel recibió el ataque antes del amanecer, cuando fue a dar de comer a su ganado. El animal le persiguió, le mordió y le arrastró unos 150 metros por uno de los prados. Tras la batalla, el joven sólo tenía golpes, ninguna herida abierta, pero el susto fue tremendo. Cada vez es más frecuente ver a jabalíes en los alrededores de los caseríos o zonas urbanas y la solución es difícil.