¿Qué nuevas competencias asume Euskadi en materia de tráfico y seguros agrarios?

Euskadi ha asumido nuevas funciones en materia de tráfico y circulación de vehículos tras la ampliación del traspaso recogido en el Real Decreto de 1982. El acuerdo aprobado por la Comisión Mixta de Transferencias incorpora competencias relacionadas con los centros de reconocimiento de conductores y los centros de sensibilización y reeducación vial.

En concreto, el Gobierno Vasco pasa a ser responsable de los llamados Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), instalaciones privadas autorizadas para realizar las pruebas médicas y psicológicas necesarias para obtener o renovar el permiso de conducir. Estos centros verifican las aptitudes físicas, psicofísicas y psicológicas de los conductores mediante reconocimientos médicos, pruebas visuales, auditivas y evaluaciones psicológicas.

La Comunidad Autónoma Vasca asumirá la autorización, inspección, modificación y, en su caso, sanción de estos centros, unas funciones que hasta ahora dependían de distintas administraciones. El objetivo es simplificar los trámites para la ciudadanía y evitar que tenga que dirigirse a organismos diferentes.

En la actualidad, Euskadi cuenta con alrededor de 150 centros de reconocimiento de conductores, que también pueden tramitar telemáticamente la renovación de los permisos ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según destacan las instituciones, estos centros desempeñan un papel importante en la seguridad vial, ya que permiten detectar problemas de visión, deterioro cognitivo, enfermedades o situaciones de fatiga que podrían aumentar el riesgo de accidente.

La transferencia también incluye los centros de sensibilización y reeducación vial, donde se imparten los cursos para recuperar puntos o recuperar el permiso de conducir tras su pérdida. Aunque Euskadi ya venía ejerciendo determinadas funciones en este ámbito desde la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, el nuevo acuerdo consolida definitivamente esa situación.

A partir de ahora, el Gobierno Vasco será competente para autorizar la apertura de estos centros y gestionar todos los procedimientos relacionados con su actividad.

Los cursos de recuperación tienen como finalidad corregir conductas de riesgo al volante y fomentar hábitos de conducción más seguros. Entre otros aspectos, trabajan la percepción del peligro, el respeto a las normas de circulación y la actitud de los conductores para reducir la reincidencia y prevenir futuros accidentes.

La ampliación de competencias forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España para seguir desarrollando el autogobierno de Euskadi en materias relacionadas con el tráfico y la seguridad vial.

En Euskadi hay una saturación en la realización de los exámenes de conducir, por lo que el Gobierno Vasco contempla este traspaso como una oportunidad para desatascar la obtención del carné. El volumen total de exámenes de conducción en el País Vasco supera los 25 000 anuales.