Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?

46 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, la norma sigue, a día de hoy, sin cumplirse en su totalidad. De la larga lista de competencias recogidas en la norma institucional de 1979, quedan 20 por pasar a manos del Gobierno Vasco.

Cinco de ellas fueron suscritas el pasado julio por el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Se trata de las cinco materias que deben refrendarse en la Comisión Mixta de Transferencias de este viernes, tras posponerse la cita el pasado diciembre. De materializarse estas cinco, faltarían otras 15 materias para alcanzar las cotas de autogobierno comprometidas desde 1979.

Desgranamos las competencias a transferir, englobadas en áreas:

Seguridad Social

Se trata de una de las carpetas más sensible y con más aristas del proceso de negociaciones. De hecho, se acordó una transferencia escalonada y por fases, que debería arrancar este viernes con la materialización de la transferencia de las prestaciones no contributivas y las prestaciones asociadas a los seguros escolares.

1) Mutuas colaboradoras

El Gobierno Vasco asumiría la dirección y tutela de las mutuas colaboradoras, también conocidas como mutuas laborales, con una financiación y modelo similar al del Ingreso Mínimo Vital, ya traspasado.

2) Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Se trata de una ampliación de la competencia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social —transferida en 2011— para añadir el control de las nuevas prestaciones asumidas.

3) Prestaciones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina

Falta por transferir la gestion del grueso de las prestaciones contributivas, es decir, las pensiones por jubilación, incapacidad permanente, orfandad y viudedad, y las prestaciones por desempleo, ahora en manos del Gobierno Español.

Además, el Estatuto contempla también el traspaso del Instituto Social de la Marina (ISM) en Euskadi. A este organismo competen la gestión de las prestaciones del régimen especial de los arrantzales así como otras labores que afecten al sector marítimo-pesquero.