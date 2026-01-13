Estatuto de Gernika
Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?

Al margen de las cinco transferencias ya comprometidas que deberían materializarse este viernes, aún faltan 15 competencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Aportamos un poco de luz para no perderse en el maremágnum competencial.

Transferencias pendientes del Estatuto de Gernika
Aún restan 15 competencias para completar el Estatuto de Gernika.
Euskaraz irakurri: Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira? zertan dira negoziazioak?
Eider Garaikoetxea O. | EITB

Última actualización

46 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, la norma sigue, a día de hoy, sin cumplirse en su totalidad. De la larga lista de competencias recogidas en la norma institucional de 1979, quedan 20 por pasar a manos del Gobierno Vasco. 

Cinco de ellas fueron suscritas el pasado julio por el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Se trata de las cinco materias que deben refrendarse en la Comisión Mixta de Transferencias de este viernes, tras posponerse la cita el pasado diciembre. De materializarse estas cinco, faltarían otras 15 materias para alcanzar las cotas de autogobierno comprometidas desde 1979.

Desgranamos las competencias a transferir, englobadas en áreas:

Seguridad Social

Se trata de una de las carpetas más sensible y con más aristas del proceso de negociaciones. De hecho, se acordó una transferencia escalonada y por fases, que debería arrancar este viernes con la materialización de la transferencia de las prestaciones no contributivas y las prestaciones asociadas a los seguros escolares.

1)     Mutuas colaboradoras

El Gobierno Vasco asumiría la dirección y tutela de las mutuas colaboradoras, también conocidas como mutuas laborales, con una financiación y modelo similar al del Ingreso Mínimo Vital, ya traspasado.

2) Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Se trata de una ampliación de la competencia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social —transferida en 2011— para añadir el control de las nuevas prestaciones asumidas.

3) Prestaciones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina

Falta por transferir la gestion del grueso de las prestaciones contributivas, es decir, las pensiones por jubilación, incapacidad permanente, orfandad y viudedad, y las prestaciones por desempleo, ahora en manos del Gobierno Español.

Además, el Estatuto contempla también el traspaso del Instituto Social de la Marina (ISM) en Euskadi. A este organismo competen la gestión de las prestaciones del régimen especial de los arrantzales así como otras labores que afecten al sector marítimo-pesquero.

El primer paquete de la competencia de la Seguridad Social, las pensiones no contributivas y las prestaciones del seguro escolar, está valorado en 100 millones de euros.

La gestión de las prestaciones contributivas y el subsidio por desempleo, en cambio, suponen un importe anual de 822 millones de euros.

4)  Fondo de Garantía Salarial

La gestión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), dentro de las denominadas “políticas pasivas de empleo”, es otra de las competencias que el Estatuto atribuye a Euskadi. Este organismo se encarga de pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes cuando una empresa se ha declara insolvente o en concurso de acreedores.

5) Gestión Régimen Económico de la Seguridad Social

Uno de los nudos gordianos la Seguridad Social, y no en vano, uno de los traspasos que más veces ha encallado en estas más de cuatro décadas. Según el propio Estatuto, el cambio de gestión ha de hacerse sin romper la 'caja única' y respetando el principio de solidaridad. Supondría que Euskadi, asuma, entre otras, la inscripción de empresas y la potestad sancionadora, la afiliación de las personas trabajadoras, la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas o el aplazamiento de las mismas. 

Infraestructuras

6) Puertos

Euskadi ya asumió en abril de 2025 la gestión y ordenación del litoral, aunque los puertos de Bilbao y Pasaia, clasificados como puertos de interés general, siguen gestionados por el Estado español.

No obstante, el Gobierno Vasco defiende la necesidad de que ambos pasen a ser dirigidos directamente desde Euskadi. En el caso del puerto guipuzcoano de Pasaia, aboga por hacerlo mediante decreto, traspasando bienes, derechos, personal y recursos. En cuanto al puerto de Bilbao, se propone profundizar en el modelo de cogestión.

7) Aeropuertos

Tal como ocurre con los puertos de Pasaia y Bilbao, los aeropuertos de Foronda (Vitoria-Gasteiz), Bilbao y Hondarribia están clasificados de interés general y, por tanto, gestionados por el Estado.

Este traspaso es, junto con el de la Seguridad Social, uno de los que mayores fricciones ha generado entre ambos gobiernos. Actualmente, la transferencia se encuentra en negociación; el Gobierno Vasco trabaja en una vía que, dentro del marco estatutario, permita que las instituciones vascas los gestione sin que salgan del catálogo de interés general.

8) Paradores de turismo

El Gobierno Vasco tiene, desde 2011, la competencia exclusiva en turismo, aunque los dos paradores en territorio vasco, Hondarribia (Gipuzkoa) y Argomaniz (Álava) continúan bajo la gestión de la empresa pública estatal “Paradores de Turismo, bajo una concesión con Turespaña.

El ejecutivo vasco propone un traspaso en dos fases: la primera funcionaría como periodo de transición y se mantendría la concesión; en una segunda fase, se plantea la subrogación del personal de ambos paradores por parte de la administración vasca. 

Seguridad pública

9) Tráfico y circulación de vehículos

En este caso se trataría de ampliar las competencias de Tráfico, que el Gobierno Vasco gestiona desde la década de los 80. Entre otros aspectos, Euskadi reclama, entre otros, la expedición de permisos de circulación y la matriculación de vehículos o la organización de los exámenes de conducir o del personal examinador.

10) Régimen Electoral Municipal

Las elecciones al Parlamento Vasco, así como los comicios forales son competencia de Euskadi, aunque el Estado regula los elementos comunes como el censo, las juntas electorales o los recursos en materia electoral.

El Gobierno Vasco ha propuesto al español transferir a Euskadi la organización completa de las elecciones municipales, que quedarían, en cualquier caso, en manos de los territorios históricos, tal como recoge el Estatuto.

Hacienda, Finanzas y empresa

11) Crédito oficial y ordenación del crédito y banca

Dentro del autogobierno financiero reconocido en el Estatuto, el Gobierno Vasco aboga por que el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) tenga un papel más activo en la gestión de instrumentos de crédito público, de modo que pueda gestionar programas de financiación y garantías para las empresas vascas.

El Estatuto vasco también reconoce competencias en materia de ordenación y supervisión bancaria, que aún no han sido desarrolladas.

12) Seguros privados

Las competencias sobre el sector asegurador privado inciden en la gestión y supervisión de este sector por parte del Gobierno Vasco, que supondría la creación de un organismo propio para regular y controlar las aseguradoras que operan en Euskadi.  

13) Seguros agrarios

Euskadi cuenta con la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo económico. Sin embargo, la gestión de los seguros agrarios está centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Estado.

El ejecutivo vasco aboga por modificar la ley para que la Comunidad Autónoma Vasca asuma las funciones ENESA, aunque sin alterar el sistema estatal de seguros agrarios.  

14) Centros de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)

En este caso se trata de una ampliación de la competencia de funciones en materia de investigación científica y técnica, ya transferida en 2009. La propuesta del ejecutivo de Pradales pasa por otorgar a Euskadi una función más colaborativa, aunque tanto la coordinación general como la gestión del personal y las infraestructuras se mantendrían bajo la competencia estatal.

15) Fomento y financiación de la PYME industrial

Los servicios de industria, energía y minas son competencia vasca desde los 80, pero continúa pendiente este aspecto referido a las funciones de promoción, apoyo a la innovación tecnológica y diversificación energética dirigidas a las PYMEs industriales. 

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Gobierno de España Política

