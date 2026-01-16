Los gobiernos vasco y español formalizan hoy definitivamente el traspaso  de las competencias acordadas

El autogobierno vasco escalará un peldaño a partir de hoy. Tras cerrar ayer 'in extremis' el acuerdo sobre las transferencias pendientes acordadas en julio, los gobiernos vasco y español se reúnen este viernes en la Comisión Mixta de Transferencias para cerrar definitivamente el traspaso. La cita es a las 10:00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en Madrid.

Fue la portavoz del Ejecutivo de Gasteiz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, quien anunció ayer el acuerdo, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Según ha podido saber EITB, ante la evolución de las negociaciones, el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieron contactos directos para abordar la situación y las dificultades que se estaban produciendo en los traspasos. A partir de esos intercambios y del compromiso de ambas partes de desbloquear la negociación, el proceso comenzó a encarrilarse.

Así, la Comisión Mixta de Transferencias formalizará hoy el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). Los detalles del acuerdo no se conocerán hasta después de la firma, pero Ubarretxena adelantó que han conseguido garantizar la financiación de las cinco materias a través del Cupo derivado del Concierto Económico.

Por parte del Gobierno Vasco, en el encuentro participarán además de Ubarretxena, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, el de Seguridad, Bingen Zupiria, y el de Ekonomia, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. La firma de hoy pretende ser el punto de partida para agendar las otras 15 transferencias pendientes.

Estas son las competencias que pasarán a estar en manos del Gobierno Vasco:

1. Prestaciones de desempleo

Si bien el Gobierno Vasco gestiona ya a través de Lanbide, varios aspectos relacionados con el desempleo como las políticas activas de empleo y las prestaciones no contributivas, falta por transferir la parte de las prestaciones contributivas, es decir, el paro que se cobra tras haber cotizado durante un tiempo. Con este traspaso, El Gobierno Vasco gestionará todos los aspectos económicos relacionados con el desempleo.

Se trata de la transferencia más importante entre las cinco. Se estima que la administración vasca pasaría a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. La transferencia incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendría la capacidad normativa.

La CAV será la primera autonomía en gestionar las prestaciones por desempleo.

2. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social

El Gobierno Vasco asumirá la competencia para gestionar las pensiones y subsidios de las personas sin recursos suficientes o que no hayan cotizado lo necesario para acceder a prestaciones contributivas; se trata, en concreto de pensiones de invalidez no contributiva y pensiones de jubilación no contributiva.

El Gobierno Vasco asumirá, por tanto, la responsabilidad presupuestaria de dichas prestaciones, lo que se plasmará en un ajuste del cupo.

3. Salvamento Marítimo

La transferencia otorgará al Gobierno Vasco la gestión completa del salvamento marítimo en sus aguas. Esto significa que será responsable de organizar, coordinar y realizar directamente las operaciones de rescate y salvamento, creando o asumiendo la flota necesaria, así como centros de coordinación y personal especializado. Además, el Ejecutivo vasco podrá fijar las correspondientes tasas y aplicar sanciones, persiguiendo los objetivos principales de salvaguardar las vidas humanas y bienes, proteger el medio ambiente marino, potenciar la seguridad y ayudar al control del tráfico marítimo.

Se espera ganar en eficiencia operativa y coordinación, mejorando la protección de pescadores, navegantes, turistas y profesionales que trabajan en el mar y, en definitiva, la de toda aquella persona usuaria del litoral.

4. Seguro Escolar

El Seguro Escolar es seguro que protege a los estudiantes, menores de 28 años, que cursen estudios oficiales desde 3º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), hasta el final del 3er ciclo universitario, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad accidente escolar e infortunio familiar.

El Gobierno Vasco regulará y supervisará, por tanto, este seguro específico dentro de su competencia en educación.

5. Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo

El Gobierno Vasco asumirá la gestión del Centro de Verificación de Maquinaria del País Vasco, situado en Barakaldo, que realiza inspecciones y certificaciones de equipos industriales para garantizar su seguridad.

Está por ver si además de la gestión del edificio y la actividad, se traspasa la gestión del personal, cuestión que ha venido reivindicando durante un tiempo a esta parte el sindicato CCOO que representa a la totalidad de la plantilla. Según Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral del sindicato, "las y los trabajadores han expresado su voluntad" de que el Gobierno Vasco asuma su gestión, pero, de momento, “no les consta información al respecto”.