El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.
Podemos acusa al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete Irurak Bat de Getxo y exige depurar las responsabilidades políticas en este caso.
La reunión se celebrará mañana a las 10:30 horas en Madrid, tras desbloquearse en las últimas horas una negociación que había encallado y que ha requerido contactos al máximo nivel institucional.
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".
Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera.
Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.
Fuentes consultadas por EITB confirman que se Gobierno Vasco y español están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para mañana, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.
Ha insistido en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV y entre los dos ejecutivos.
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.