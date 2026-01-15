Transferencias
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"

VITORIA, 15/01/2026.- La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha comparecido este jueves para anunciar que los gobiernos central y vasco han cerrado en el último momento el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo, un día antes de la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias que hasta este jueves estaba en el aire por discrepancias entre ambos ejecutivos que han elevado la tensión política entre el PNV y el PSE. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
María Ubarretxena. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak seriotasuna eskatu dio Sanchezen Gobernuari: "Dinamika honekin ezin dugu jarraitu"

Última actualización

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.

Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno de España Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arantxa Tapia: "Al Gobierno español, gobierne quien gobierne, le gusta llevar las negociaciones hasta el último minuto del último día"

Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera. 
Gernikako Estatutuan eskualdatzeke dauden transferentziak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga

Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Comisión de Transferencias, pendiente de un acuerdo "in extremis"

Fuentes consultadas por EITB confirman que se Gobierno Vasco y español están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para mañana, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.

Cargar más
Publicidad
X