Transferentziak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaurlaritzak seriotasuna eskatu dio Sanchezen Gobernuari: "Dinamika honekin ezin dugu jarraitu"

VITORIA, 15/01/2026.- La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha comparecido este jueves para anunciar que los gobiernos central y vasco han cerrado en el último momento el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo, un día antes de la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias que hasta este jueves estaba en el aire por discrepancias entre ambos ejecutivos que han elevado la tensión política entre el PNV y el PSE. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak gogorarazi duenez, oraindik gai batzuk negoziatzeke daude, baina azpimarratu du ezin direla beti erlojuaren kontra lanean aritu. "Seriotasuna eta negoziazioei bestela ekitea eskatzen dugu", gaineratu du Ubarretxenak.

EAEko Autonomia Estatutua Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arantxa Tapia: "Espainiako Gobernuari, agintean dagoena dagoela, negoziazioak azken eguneko azken minutura arte eramatea gustatzen zaio"

Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan Eusko Jaurlaritzako sailburu ohiak adierazi duenez, transferentziei buruzko negoziazioek aurrera egitea espero du, eta ziurtatu du ez dela "presa" kontua, Gernikako Estatutua "nahitaez bete beharreko" Lege Organikoa baita, 45 urte dituena dagoeneko. "Bada garaia hitzartutakoa betetzeko", baieztatu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X