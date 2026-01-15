El Gobierno Vasco cierra 'in extremis' el acuerdo sobre las transferencias pendientes
La reunión se celebrará mañana a las 10:30 horas en Madrid, tras desbloquearse en las últimas horas una negociación que había encallado y que ha requerido contactos al máximo nivel institucional.
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que la comisión de transferencias se celebrará finalmente mañana, a las 10:30 horas, en Madrid, después de que ambas partes hayan cerrado un acuerdo.
Ubarretxena ha explicado que el pacto se ha alcanzado tras conversaciones mantenidas ayer y hoy entre las haciendas, el lehendakari y la propia portavoz con distintos ministros del Gobierno español.
Según ha precisado, se respetará lo solicitado por el Ejecutivo vasco, en referencia a los compromisos firmados el pasado mes de julio, que deberán cumplirse en los términos acordados.
Según ha podido saber EITB, ante la evolución de las negociaciones el martes el lehendakari Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieron contactos directos para abordar la situación y las dificultades que se estaban produciendo en los traspasos. A partir de esos intercambios y del compromiso de ambas partes de “desatascar” la negociación, el proceso comenzó a encarrilarse.
Las mismas fuentes señalan que el martes y el miércoles se trabajó en las cuestiones que seguían pendientes, hasta que este jueves se ha cerrado definitivamente el acuerdo que permitirá la celebración de la comisión.
La portavoz ha señalado también que el Gobierno Vasco ha pedido al Gobierno español que esta situación no vuelva a repetirse y ha advertido de que no es asumible cerrar acuerdos de este calado a última hora, reclamando un cambio en la dinámica de las negociaciones.
Ambas administraciones han logrado solventar las discrepancias que se mantenían sobre alguna materia que había llevado al bloqueo de las negociaciones y habían impedido que la comisión mixta de celebrara antes de concluir 2025.
Las nuevas propuestas se han intercambiado hasta última hora entre el Gobierno Vasco y el central, y la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, se ha reunido posteriormente con el lehendakari, que es el que tenía la última palabra, y ha decidido que se convoque la comisión mixta de transferencias en la que se formalizará el traspaso del paquete de estas cinco materias.
Así, mañana se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para formalizar el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).
La portavoz ha explicado que uno de los puntos de fricción entre ambos gobiernos que ya han solventado las dos haciendas ha sido la financiación de las cinco materias a través del Cupo derivado del Concierto Económico, aunque no ha ofrecido más detalles de las discrepancias ni del acuerdo definitivo. Lo hará, ha dicho, este viernes en Madrid cuando los traspasos estén firmados.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.
PP vasco dice que las advertencias del PNV al Gobierno de Sánchez por las competencias pendientes son "una escenificación"
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".
Arantxa Tapia: "Al Gobierno español, gobierne quien gobierne, le gusta llevar las negociaciones hasta el último minuto del último día"
Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera.
Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga
Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.
La Comisión de Transferencias, pendiente de un acuerdo "in extremis"
Fuentes consultadas por EITB confirman que se Gobierno Vasco y español están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para mañana, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.
Torres dice que el viernes habrá comisión de transferencias con el acuerdo cerrado
Ha insistido en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV y entre los dos ejecutivos.
La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delitos de odio
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
El juez decreta el ingreso en régimen cerrado del menor detenido en Salvatierra por su vinculación con el yihadismo
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.
El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"
Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".