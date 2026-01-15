COMISIÓN DE TRANSFERENCIAS
El Gobierno Vasco cierra 'in extremis' el acuerdo sobre las transferencias pendientes

La reunión se celebrará mañana a las 10:30 horas en Madrid, tras desbloquearse en las últimas horas una negociación que había encallado y que ha requerido contactos al máximo nivel institucional.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak in extremis itxi du transferitzeke dauden transferentziei buruzko akordioa
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que la comisión de transferencias se celebrará finalmente mañana, a las 10:30 horas, en Madrid, después de que ambas partes hayan cerrado un acuerdo.

Ubarretxena ha explicado que el pacto se ha alcanzado tras conversaciones mantenidas ayer y hoy entre las haciendas, el lehendakari y la propia portavoz con distintos ministros del Gobierno español.

Según ha precisado, se respetará lo solicitado por el Ejecutivo vasco, en referencia a los compromisos firmados el pasado mes de julio, que deberán cumplirse en los términos acordados.

Según ha podido saber EITB, ante la evolución de las negociaciones el martes el lehendakari Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieron contactos directos para abordar la situación y las dificultades que se estaban produciendo en los traspasos. A partir de esos intercambios y del compromiso de ambas partes de “desatascar” la negociación, el proceso comenzó a encarrilarse.

Las mismas fuentes señalan que el martes y el miércoles se trabajó en las cuestiones que seguían pendientes, hasta que este jueves se ha cerrado definitivamente el acuerdo que permitirá la celebración de la comisión.

La portavoz ha señalado también que el Gobierno Vasco ha pedido al Gobierno español que esta situación no vuelva a repetirse y ha advertido de que no es asumible cerrar acuerdos de este calado a última hora, reclamando un cambio en la dinámica de las negociaciones.

Ambas administraciones han logrado solventar las discrepancias que se mantenían sobre alguna materia que había llevado al bloqueo de las negociaciones y habían impedido que la comisión mixta de celebrara antes de concluir 2025.

Las nuevas propuestas se han intercambiado hasta última hora entre el Gobierno Vasco y el central, y la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, se ha reunido posteriormente con el lehendakari, que es el que tenía la última palabra, y ha decidido que se convoque la comisión mixta de transferencias en la que se formalizará el traspaso del paquete de estas cinco materias. 

Así, mañana se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para formalizar el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

La portavoz ha explicado que uno de los puntos de fricción entre ambos gobiernos que ya han solventado las dos haciendas ha sido la financiación de las cinco materias a través del Cupo derivado del Concierto Económico, aunque no ha ofrecido más detalles de las discrepancias ni del acuerdo definitivo. Lo hará, ha dicho, este viernes en Madrid cuando los traspasos estén firmados.

