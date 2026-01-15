Eusko Jaurlaritzak itxi egin du transferentziei buruzko akordioa, 'in extremis'
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak baieztatu duenez, bilera bihar egingo dute, 10:30ean, Madrilen, Espainiako Gobernuarekin bi egunez harremanetan egon ostean.
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak iragarri duenez, transferentzien batzordea bihar egingo da, 10:30ean, Madrilen, bi aldeek akordioa itxi ostean.
Ubarretxenak azaldu duenez, atzo eta gaur ogasunek, lehendakariak eta bozeramaileak Espainiako Gobernuko hainbat ministrorekin izandako elkarrizketen ostean lortu dute ituna.
Zehaztu duenez, Eusko Jaurlaritzak eskatutakoa errespetatu egingo da, uztailean sinatutako konpromisoei dagokienez, eta adostutako baldintzetan bete beharko dira.
EITBk jakin ahal izan duenez, Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak harreman zuzena izan zuten asteartean negoziazioak nola zeuden ikusita, eta gertatzen ari ziren egoera eta zailtasunei aurre egiteko. Elkarrizketa horietatik eta bi aldeek negoziazioa "askatzeko" hartutako konpromisotik abiatuta, prozesua bideratzen hasi zen.
Iturri berdinen arabera, asteartean eta asteazkenean landu ziren egiteke zeuden gaiak, harik eta ostegun honetan behin betiko itxi den arte batzordea egitea ahalbidetuko duen akordioa.
Bozeramaileak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak egoera hori berriro ez errepikatzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta ohartarazi du ez dela onargarria horrelako akordioak azken orduan ixtea; negoziazioen dinamikan aldaketa bat eskatu du.
Hala, bihar bilduko da Transferentzien Batzorde Mistoa, langabezia-prestazioen, Gizarte Segurantzako familia-prestazio ez-kontributiboen, Itsas Salbamenduaren, Eskola Aseguruaren eta Barakaldoko Makineriaren Egiaztapen Zentroaren gaineko eskumenen eskualdatzea formalizatzeko.
Bozeramaileak azaldu duenez, bi ogasunek konpondu duten bi gobernuen arteko tirabiretako bat Ekonomia Itunetik eratorritako Kupoaren bidez finantzatzea izan da, baina ez du desadostasunen eta behin betiko akordioaren inguruko xehetasun gehiagorik eman. Bihar egingo du, Madrilen, eskualdaketak sinatuta daudenean.
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak gogorarazi duenez, oraindik negoziatzeke dauden gaiak daude, baina azpimarratu du ezin direla beti erlojuaren kontra lanean aritu. "Seriotasuna eta negoziazioei ekiteko beste modu bat eskatzen dugu", gaineratu du Ubarretxenak.
Radio Euskadin gaur egindako elkarrizketan Eusko Jaurlaritzako sailburu ohiak adierazi duenez, transferentziei buruzko negoziazioek aurrera egitea espero du, eta ziurtatu du ez dela "presa" kontua, Gernikako Estatutua "nahitaez bete beharreko" Lege Organikoa baita, 45 urte dituena dagoeneko. "Bada garaia hitzartutakoa betetzeko", baieztatu du.
Transferentzien Batzorde Mistoa bihar da biltzekoa. Aurretik, transferentzien eskualdaketa sinatzeko "beharrezko bermeak" betetzen ote diren aztertuko dute lehendakariak eta sailburuak. EITBk jakin duenez, "akordio batera iristeko etengabeko harremanak" izaten ari dira, eta "aurrerapausoak" eman dira.
Baikor agertu da buruzagi sozialista, eta uste du etzi bost eskumenak eskualdatzea izenpetuko dela. Ukatu egin du Espainiako Gobernua emandako hitza urratzen ari dela.
