Albiste izango dira: Alarma gorrian jarraitzen dugu beroagatik, San Joan suak eta Brexitaren bozketaren 10. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Alarma gorria beroagatik: Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen astelehenean EAEn izandako tenperatura altuen ondorioz, beroaren ondorioz alarma gorrian jarraitzen baitugu. Gaur gauean, ekainerako tenperatura maximo eta minimoen markak hautsi dira; estazio batzuetako tenperatura maximoek marka absolutuak hautsi dituzte, Euskalmetetik nabarmendu dutenez.
- San Joan suak: Nafarroako Gobernuak San Joan surik ez egiteko gomendatu du. Eusko Jaurlaritzak ez du gomendio orokorrik eman eta herri bakoitza bere erabakiak hartzen ari da. Hala, Iruñean, Barakaldon, Urretxun, Zumarragan, Sopelan, Berangon, Gernikan eta Muxikan, besteak beste, ez da surik piztuko.
- Brexit-aren bozketaren 10. urteurrena: Keir Starmerrek lehen ministro gisa dimisioa eman zuen atzo, eta gaur da Erresuma Batuak Brexita bozkatu zueneko 10. urteurrena. Gaur Londresen manifestazio bat egingo da The3Millionek deituta, Erresuma Batuko herritar komunitarioen eskubideak defendatzen dituen taldeak, Europar Batasunetik irtetearen lorpenei eta porrotei buruz gizarte britainiarrean eztabaidatzen jarraitzen duen bitartean.
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