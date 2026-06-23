TITULAR NAGUSIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Alarma gorrian jarraitzen dugu beroagatik, San Joan suak eta Brexitaren bozketaren 10. urteurrena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 22/06/2026.- Un juven se lanza al agua este lunes en el puerto de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan hoy poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Alarma gorria beroagatik: Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen astelehenean EAEn izandako tenperatura altuen ondorioz, beroaren ondorioz alarma gorrian jarraitzen baitugu. Gaur gauean, ekainerako tenperatura maximo eta minimoen markak hautsi dira; estazio batzuetako tenperatura maximoek marka absolutuak hautsi dituzte, Euskalmetetik nabarmendu dutenez.

- San Joan suak: Nafarroako Gobernuak San Joan surik ez egiteko gomendatu du. Eusko Jaurlaritzak ez du gomendio orokorrik eman eta herri bakoitza bere erabakiak hartzen ari da. Hala, Iruñean, Barakaldon, Urretxun, Zumarragan, Sopelan, Berangon, Gernikan eta Muxikan, besteak beste, ez da surik piztuko. 


- Brexit-aren bozketaren 10. urteurrena: Keir Starmerrek lehen ministro gisa dimisioa eman zuen atzo, eta gaur da Erresuma Batuak Brexita bozkatu zueneko 10. urteurrena. Gaur Londresen manifestazio bat egingo da The3Millionek deituta, Erresuma Batuko herritar komunitarioen eskubideak defendatzen dituen taldeak, Europar Batasunetik irtetearen lorpenei eta porrotei buruz gizarte britainiarrean eztabaidatzen jarraitzen duen bitartean.

 

Bero-boladak Brexit San Joan suak Aktualitatea

Zure interesekoa izan daiteke

aizpea otaegi errenteria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errenteriako Udalak "auzibidea agortuko" du, lan-eskaintzak "aurreikusitako baldintzekin aurrera egin dezan"

Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak iragarri du "bitarteko guztiak" jarriko dituztela eta "auzibidea agortuko" dutela, 25 administrari lanpostu hautatzeko deialdiaren aurkako helegiteak "aurkako ebazpena" izan dezan. Salatu du “bizikidetzan eta adostasunean oinarritutako orain arteko bidea zapuzteko nahi antolatua” dagoela C1 euskara mailagatik jarritako helegitearen atzean.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X