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Igerilekuetan sorosleen prestakuntza arautzen duen agindua onartu du Eusko Jaurlaritzak

2026ko irailaren 30era arte, kirol-federazioek, Gurutze Gorriak, DYAk eta antzeko beste erakunde batzuek emandako prestakuntza onartuko da, uda honetan profesionalik ez dagoelako.

(Foto de ARCHIVO) Un socorrista en una piscina de verano REMITIDA / HANDOUT por DANI MARCOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/3/2026

Sorosle bat igerileku batean, artxiboko irudian. Argazkia: EuropaPress

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Agentziak | EITB

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Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak agindu bat onartu du ostiral honetan, erabilera kolektiboko igerilekuetan sorosleek uretako salbamenduan eta lehen sorospenetan duten prestakuntza egiaztatzeko irizpideak arautzeko.

Aginduak, indarrean dagoenak, uretako gune horien osasun-baldintzak arautzen dituen dekretua garatzen du, eta prestakuntza espezifikoa duten sorosleak izateko betebeharra ezartzen du.

2026ko urtarrilaren 1etik, sorosle gisa lan egiten duten pertsonek jarduera fisikoko eta kiroleko lanbideei buruzko euskal araudiaren araberako kualifikazio aitortua izan behar dute.

Akreditazio hori instalazioek irekitzeko unean aurkeztu behar duten erantzukizunpeko adierazpenean jasotzen da, eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatu ahal izango du, sailak ohar batean azaldu duenez.

Adierazpen horren bidez, sorosleek egiaztatu ahal izango dute araudia indarrean sartu aurretik ere egiten zutela jarduera.

Salbuespen gisa, eta udako denboraldiaren hasieran eskatutako kualifikazioa duten profesional nahikorik egon ez daitezkeenez, aldi bat ezartzen du aginduak, akreditazio-baldintzak malgutzeko.

Hala, 2026ko irailaren 30era arte, baliozkotzat joko dira kirol-federazioek, Gurutze Gorriak, DYAk eta antzeko beste erakunde batzuek uretako sorospenari buruz eman ohi dituzten prestakuntzak, betiere dagokion diplomaren bidez egiaztatzen badira.

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