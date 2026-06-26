Igerilekuetan sorosleen prestakuntza arautzen duen agindua onartu du Eusko Jaurlaritzak
2026ko irailaren 30era arte, kirol-federazioek, Gurutze Gorriak, DYAk eta antzeko beste erakunde batzuek emandako prestakuntza onartuko da, uda honetan profesionalik ez dagoelako.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak agindu bat onartu du ostiral honetan, erabilera kolektiboko igerilekuetan sorosleek uretako salbamenduan eta lehen sorospenetan duten prestakuntza egiaztatzeko irizpideak arautzeko.
Aginduak, indarrean dagoenak, uretako gune horien osasun-baldintzak arautzen dituen dekretua garatzen du, eta prestakuntza espezifikoa duten sorosleak izateko betebeharra ezartzen du.
2026ko urtarrilaren 1etik, sorosle gisa lan egiten duten pertsonek jarduera fisikoko eta kiroleko lanbideei buruzko euskal araudiaren araberako kualifikazio aitortua izan behar dute.
Akreditazio hori instalazioek irekitzeko unean aurkeztu behar duten erantzukizunpeko adierazpenean jasotzen da, eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatu ahal izango du, sailak ohar batean azaldu duenez.
Adierazpen horren bidez, sorosleek egiaztatu ahal izango dute araudia indarrean sartu aurretik ere egiten zutela jarduera.
Salbuespen gisa, eta udako denboraldiaren hasieran eskatutako kualifikazioa duten profesional nahikorik egon ez daitezkeenez, aldi bat ezartzen du aginduak, akreditazio-baldintzak malgutzeko.
Hala, 2026ko irailaren 30era arte, baliozkotzat joko dira kirol-federazioek, Gurutze Gorriak, DYAk eta antzeko beste erakunde batzuek uretako sorospenari buruz eman ohi dituzten prestakuntzak, betiere dagokion diplomaren bidez egiaztatzen badira.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Alarma gorrian jarraitzen dugu beroagatik, San Joan suak eta Brexitaren bozketaren 10. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Zein eskumen hartu ditu bere gain Euskadik trafikoaren eta nekazaritzako aseguruen arloan?
Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak beste bi transferentzia sinatu dituzte gaur.
Babes ofizialeko etxebizitza lortzeko gutxieneko erroldatze-aldia bost urtera igo nahi du PPk
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza dekretua aldatzeko ekimena aurkeztu du PPk Legebiltzarrean. Popularren ustez, babes ofizialeko etxebizitza lortzeko urte gehiago eman beharko lirateke erroldatuta, eta hirutik bostera igotzea proposatu du.
KPIaren urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da maiatzean
Azpiko inflazioari dagokionez (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena), hamarren bat igo da maiatzean, % 2,9raino.
Udako TAO denboraldia ekainaren 1ean hasiko da EAEko kostaldeko herri gehienetan
Hona hemen hondartza eremuetan araututako aparkalekuen datak, ordutegiak eta xehetasunak.
Estatus berrirako negoziazioan aurrera doazela konfirmatu du Aitor Estebanek
EBBren presidenteak elkarrizketa egin du Euskadi Irratian eta, hainbat gairen artean, Estatus berriaren inguruan galdetu dio Iñaki Guridik. Aitor Estebanek konfirmatu du "aurre egin" dutela eta badagoela "oinarria".
EITBren irrati taldeak 394.000 entzuleko datuarekin abiatu du urtea, EGMren arabera
% 13ko hazkundea eta ia 50.000 entzule gehiago dira astelehenetik ostiralera, 2025arekin alderatuta. Eskerrik asko!
Errenteriako Udalak "auzibidea agortuko" du, lan-eskaintzak "aurreikusitako baldintzekin aurrera egin dezan"
Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak iragarri du "bitarteko guztiak" jarriko dituztela eta "auzibidea agortuko" dutela, 25 administrari lanpostu hautatzeko deialdiaren aurkako helegiteak "aurkako ebazpena" izan dezan. Salatu du “bizikidetzan eta adostasunean oinarritutako orain arteko bidea zapuzteko nahi antolatua” dagoela C1 euskara mailagatik jarritako helegitearen atzean.
Etxebizitza babestua eskuratzeko premia duten 100.000 eskatzaile daude izena emanda Etxebiden; gehienak, alokairu bila
Etxebizitza eskuragarria lortzeko premia hiriburuetan eta herri handietan da bereziki nabarmena. Gainera, Etxebiden izena ematen duten hamar pertsonatik ia zortzi alokairu bila daude.