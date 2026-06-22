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Keir Starmerrek Erresuma Batuko lehen ministro kargua utziko duela iragarri du

Ordezkoa bilatzeko prozesua uztailaren 9an hasiko da, eta egun horretatik aurrera hautagaitzak aurkeztu ahal izango dira alderdia zuzentzeko eta lehen ministro kargua lortzeko. Starmerrek adierazi du bere asmoa trantsizio ordenatu bat erraztea dela, eta erreleboa modu egonkorrean gertatzea.

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Keir Starmer
18:00 - 20:00

Keir Starmer. Argazkia: Reuters

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EITB

Azken eguneratzea

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak dimisioa eman du, Alderdi Laboristaren barne krisia dela eta.

Starmerrek onartu du bere alderdiak jada ez duela uste datozen hauteskundeetan Gobernua gidatzeko pertsona egokia denik.

"Nire alderdiak orain planteatzen duen galdera da ea pertsonarik egokiena naizen hurrengo hauteskunde orokorretan lider izateko. Legebiltzarreko nire taldeak galdera horri emandako erantzuna entzun dut eta gogo onez onartzen dut ", adierazi du Gobernuaren egoitzaren atarian, Downing Streeten.

Bere esanetan, hartu dituen erabaki guztiek Erresuma Batuaren interesa "lehenestea" izan dute helburu. "Horregatik dimitituko dut Alderdi Laboristako buruzagi gisa", adierazi du.

"Gaur goizean Erregearekin hitz egin dut nire erabakiaren berri emateko", adierazi du.

Bere ondorengoa aukeratzeko prozesua uztailaren 9an hasiko da, eta egun horretatik aurrera hautagaitzak aurkeztu ahal izango dira alderdia zuzentzeko eta lehen ministro kargua lortzeko.

Agintariak adierazi duenez, bere asmoa trantsizio ordenatu bat erraztea eta erreleboa modu egonkorrean gertatzea da, laborismo britainiarrean barne eztabaida gogorra dagoen une batean.

Erabakia alderdiko buruzagitzak okerrera egin ostean hartu du, batez ere maiatzaren 6an Ingalaterrako tokiko hauteskundeetan eta Eskozia eta Galesko eskualdeetako hauteskundeetan izandako porrotaren ondoren.

Informazio horien arabera, barne-presioa areagotu egin da azken egunotan, diputatu laboristen eta buruzagi sindikalen zati handi batek zalantzan jarri baitu Gobernuaren buru izaten jarraitzea.

Maiatzeko hauteskundeetan, Reform UK eskuineko alderdi populista izan zen indar bozkatuena, eta herrialdeko boto-asmoari buruzko inkesten buru da.

Starmerren erreleboa

Manchesterko alkate Andy Burnham da Starmerren lekua hartzeko izen nagusietako bat. Berriki sartu da Parlamentuan, Makerfieldeko hauteskunde partzialetan; hori da laboristen buruzagi izateko lehiatzeko funtsezko urratsa.

Erreleboa berretsiz gero, Erresuma Batuak zazpigarren lehen ministroa izango du Brexitaren erreferendumetik, azken hamarkadako ezegonkortasun politikoaren isla.

Keir Starmer Erresuma Batua Brexit Munduko albisteak

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